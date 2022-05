1° maggio, Festa del lavoro: “PizzaSì”, una storia “Made in San Severino”

Da quando nel 2009 Enrico Vallesi e Stefano Laudadio hanno iniziato a proporre un concetto di Base Pizza fresca, Salsa di pomodoro e Mozzarella (praticamente una Margherita scomposta) ai vari pub di Dublino, fornendo – oltre a tutta l’ingredientistica “Made in Italy” – anche un forno elettrico a pietra in comodato d’uso, ne è stata fatta di strada. Oggi PizzaSì – l’azienda di San Severino che commercializza questi prodotti – fornisce tale soluzione in ben 12 Paesi europei con 6 sedi commerciali in Europa. Senza dimenticare l’ultimo nato: l’ufficio di Miami, il primo oltreoceano che serve settimanalmente circa 5.000 clienti.

“Siamo partner di importanti gruppi di ristorazione collettiva e società di catering come Aramark, Sodexo e Compass Group – dice Enrico Vallesi – e abbiamo fra i nostri clienti alcune catene alberghiere e resorts, ad esempio Hilton, Novotel, Ibis, Radisson, Travelodge, nonché palestre e società sportive, come David Lloyd’s Gym nel Regno Unito, e gli stadi di Tottenham, Chelsea, Chrystal Palace, dove giocano i maggiori team della Premier League inglese. Con tutti i ragazzi che collaborano con noi vi è il comun denominatore di avere tanta voglia di fare e di crescere professionalmente, di essere portati a rimboccarsi le maniche ed esplorare con caparbietà e costanza anche i propri limiti per poi poterli superare, passaggio indispensabile per un’importante crescita personale e professionale”.

“Insomma, la componente “caparbietà” – detta anche “testa dura” – è sicuramente molto spiccata tra i nostri collaboratori di San Severino e Castelraimondo che ormai da anni sono con noi – continua Vallesi – e che sono divenuti “Manager” nei rispettivi campi. Li vorrei personalmente ringraziare insieme a tutte le altre decine di collaboratori che operano nella sede produttiva di San Severino e nei vari uffici europei”.

Si tratta di

Paolo Sileoni = Responsabile Supply Chain Europa operante dall’ufficio di Londra

Andrea Orpianesi = originario di Castelraimondo, da anni vive e lavora a Londra come Responsabile commerciale clienti diretti UK

Saverio Traversi = Responsabile commerciale del mercato francese

Federico Taddei = Responsabile commerciale Florida e USA

Oggi l’azienda settempedana di produzione “La Pizzeria Srl”, ormai da 4 anni coinvolta in una spirale di crescita importante che nel 2021 l’ha portata a raddoppiare il proprio fatturato, si trova a dover cercare varie figure professionali: da un responsabile del Magazzino a figure Amministrative e Contabili, fino a profili di produzione quali pizzaiolo impegnato nella spernatura o gestione impasti pizza.

L’azienda, dopo le varie certificazioni internazionali di qualità conseguite (BRC – IFS – BIO) e dopo aver siglato importanti contratti con catene internazionali di distribuzione (LIDL, ALDI, METRO…), cerca dunque nuovo personale per sostenere la propria crescita. Pertanto, tutti i temerari e desiderosi di lavorare in un ambiente in continua evoluzione e sicuramente molto “challenging”, seppur a conduzione familiare, nonché amanti della buona pizza, si facciano avanti e inviino il loro curriculum a info@La-Pizzeria.eu