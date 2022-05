Rhutten, il debutto nei playoff non è dei migliori: Castelfidardo corsaro

La Rhütten San Severino non ripete le belle prove sfoggiate nella parte finale della regular season e della fase ad orologio ed inciampa in casa nella prima gara dei play-off sull’ostacolo Vis Castelfidardo, sesta formazione del girone A, che piega i biancorossi per 57-48. Gara sempre avara di canestri fin dal primo quarto, chiuso sul 9-10. Va un po’ meglio all’intervallo lungo, a cui si arriva con i settempedani in vantaggio di 5 lunghezze: 26-21. I biancorossi di coach Sparapassi tornano a rincorrere, seppur di mezzo canestro, a fine terzo periodo: 34-35. Poi i gialloblu di Gambini tentano l’allungo (42-47 a 3’-47” dalla fine) per essere di nuovo superati (48-47) grazie ad una bomba a testa di Luciani e Massaccesi con 2’-19” da giocare. A quel punto l’esperienza di Ciarallo e Monaci si fa sentire, unita ad un pizzico di nervosismo fra i padroni di casa che alla fine devono ammainare bandiera sotto gli occhi anche del già presidente Luigi Ciclosi e dell’ex capitano Tommy Ercoli, sempre vicini al team settempedano. «In difesa siamo andati bene – commenta a fine gara il diesse Guido Grillo -, ma siamo mancati in attacco. Con 48 punti all’attivo non si poteva sperare di spuntarla. In gara 2, mercoledì 4 maggio, alle 21.15, tornerà Della Rocca, mentre oggi abbiamo dovuto fare a meno pure di Potenza, positivo al Coronavirus. La maggiore esperienza vissina alla fine è risultata determinante. Non abbiamo sempre speso bene i falli a nostro carico». È da notare che nelle sfide d’avvio dei play-off le formazioni del girone dorico-pesarese si sono imposte nei confronti di quelle del raggruppamento maceratese-piceno in sei partite su otto. Ma già si pensa alla rivincita. Se mercoledì i settempedani dovessero spuntarla avrebbero la possibilità di disputare la bella di nuovo sul terreno amico, sabato 7 maggio.

RHÜTTEN: Giuliani 3, Severini 7, S. Massaccesi 14 (2 tiri da 3p.), Tortolini 2, Cingolani 2, Luciani 11 (3 t. da 3p.), Fucili 9, Ortenzi, Cobanay, Uncini n.e. All. Sparapassi

VIS CASTELFIDARDO: Sampaolesi, Gobbetti 3, Merli, Ciarallo 17, Strappato 2, Marini 7, Monaci 17, Vasiliauskas 8, M. Massaccesi, Schiavoni 2. All. Gambini

Note: progressivi: 9-10, 26-21, 34-35.

Luca Muscolini