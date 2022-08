Dopo i successi di Eric Gales e Neal Black domenica 21 agosto arriva a San Severino il terzo grande evento del 31° festival. Protagonista a Largo Servanzi saranno Vasti Jackson & The Mississippi Trinity.

Leggenda vivente del blues del Mississippi, chitarrista, cantante, produttore, ambasciatore culturale, membro della Mississippi Musicians Hall of Fame dal 2012 e vincitore dell’Albert King Lifetime Guitar Award nel 2015, Vasti Jackson è una forza nel mondo della musica!

Le sue esibizioni dal vivo sono potenti e caratterizzate da una delle chitarre più straordinarie e innovative di oggi. La voce, la chitarra e la presenza scenica di Vasti catturano il pubblico e lasciano un’impressione duratura nei festival e nei concerti in tutto il mondo, durante i quali si muove abilmente tra blues, soul, funk, jazz e pop. Nella sua ricca e variegata carriera artistica, costellata da numerosi dischi solisti, ha vinto Grammy Awards, ha registrato con B.B.King, Dr John, Cyrill Neville, Winton Marsalis, Cassandra Wilson, ha partecipato alla Legendary Rhythm and Blues Cruise e alla European Blues Cruise, ha prodotto film musicali, ha suonato nei film sul blues di Martin Scorsese e nel video per il 50° anniversario dei Grateful Dead con Jimmy Buffet e David Crosby.

Come membro del supergruppo Playing For Change, il progetto musicale benefico mondiale sponsorizzato da Bono Vox degli U2 e Manu Chao, ha suonato dal vivo in tanti paesi e all’Onu.

In questo tour europeo si porta sul palco l’armonicista e chitarrista Keith Johnson, pronipote di Muddy Waters.

La stagione estiva di San Severino Blues si concluderà il 3 settembre a Moie di Maiolati Spontini con un altro grande nome storico della musica, il mitico armonicista Sugar Blue, famoso per la sua collaborazione con i Rolling Stones.