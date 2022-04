La Rhutten sbanca Matelica (73-59) e mette in tasca almeno il 4° posto

La Rhütten San Severino sfata il tabu Matelica, batte la Vigor per 73-59 nella seconda partita della fase ad orologio e si assicura almeno il quarto posto. Vittoria sofferta ma importantissima quella ottenuta nell’anticipo di venerdì scorso dai ragazzi di Sparapassi a Matelica, dove nella regular season avevano perso. Il terzo posto viene così ribadito a due giornate dalla fine della seconda fase.

«Con la vittoria di Matelica – commenta il diesse Guido Grillo – ci siamo assicurati il quarto posto e, quindi, l’eventuale gara tre del primo turno play-off in casa, ma sognare non costa niente e quindi puntiamo alla seconda piazza, anche se per ottenerla dovremmo realizzare l’impresa a Pedaso giovedì prossimo…».

Nel primo quarto la Vigor tira con percentuali impressionanti, in particolare con Perini, autore di 16 punti dei 23 totali dei padroni di casa nel quarto d’avvio. Nel secondo periodo la proverbiale difesa biancorossa riesce però a limitare i matelicesi e, grazie ad un ottimo Fucili, a far scendere lo svantaggio a soli due punti (35-33). Dopo l’intervallo lungo è ancora la difesa settempedana a fare la differenza: solo 11 punti concessi ai locali e sorpasso a 10 minuti dalla fine (48-50), ma è nell’ultimo periodo che i ragazzi di coach Sparapassi brekkano decisamente l’avversario. Una difesa granitica con Severini protagonista di 5 palle recuperate e un Massaccesi alla “Bob Morse” in attacco (14 punti nell’ultimo periodo) permettono ai ragazzi del presidente Ortenzi di vincere per 73-59. È da sottolineare come per la seconda partita consecutiva tutti i settempedani sono andati a referto, segno che il gruppo sta crescendo, nonostante le assenze per infortunio di capitan Cruciani, Grillo, Uncini e Carboni, rimane coeso e riesce a superare ogni tipo di ostacolo. Coach Sparapassi intanto si gode un piccolo record; dopo un inizio balbettante (1 vittoria e 4 sconfitte) ha inanellato ben 13 successi su 15 gare, perdendo solo sul parquet della leader Macerata e, appunto, proprio a Matelica nella stagione regolare. Dopo l’impegno di giovedì 14 a Pedaso, la fase ad orologio si concluderà il 23 aprile contro il Basket Fermo. Poi i play-off con il primo match che sarà sicuramente al palasport Ciarapica il 30 aprile.

Vigor Matelica: Brugnola 8, Bravetti 4, Mori 12, Perini 23, Picchietti n.e., Cingolani 2, Poeta, Pallotta, Ghouti 5, Strappaveccia 5, Salvucci. Allenatore Porcarelli.

RHÜTTEN: Luciani 4, Giuliani 3, Tortolini 9, Severini 5, Massaccesi 21, Potenza 5, Ortenzi 8, Cobanaj 3, Fucili 13, Cingolani 2. All. Sparapassi.

Note: progressivi: 23-19/35-33/48-50/59-73, nessun uscito per 5 falli.

Luca Muscolini