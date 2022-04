Cordoglio in città: si è spenta l’ex dirigente scolastica Rita Traversi

Comunità settempedana in lutto per la scomparsa della professoressa Rita Traversi, per lunghi anni dirigente delle scuole cittadine. Aveva guidato il Circolo didattico di San Severino terminando la sua brillante carriera, nel 2018, all’Istituto tecnico “Eustachio Divini”.

Il 20 aprile avrebbe compiuto 70 anni.

Rita Traversi



Laureatasi in Filosofia, dopo la maturità all’istituto Magistrale, era stata docente di scuola primaria a San Severino, Castelraimondo, Apiro, Camerino e Potenza Picena; poi anche presidente del Comitato di gestione dell’asilo nido comunale. Negli istituti Magistrali di Camerino e San Ginesio aveva insegnato pedagogia. Agli inizi degli anni Novanta aveva vinto il concorso ordinario per dirigenti scolastici.

Da dirigente aveva iniziato il suo servizio a Bellante, in provincia di Teramo, e una volta rientrata in provincia aveva retto l’Istituto comprensivo “Betti” di Camerino per poi trasferirsi definitivamente nelle scuole della città.

Rita Traversi ha avuto pure un passato in politica come consigliere dell’Assise settempedana. Dal 1996 al 2001 ha fatto parte del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Collio Parte Guelfa e ha assunto la presidenza dell’Orfanotrofio femminile.

Il sindaco Rosa Piermattei e l’Amministrazione comunale si sono uniti al dolore della famiglia Traversi, ricordando in una nota “la straordinaria figura di Rita, una vera istituzione per il mondo scolastico”.

Anche l’attuale dirigente del “Divini”, Sandro Luciani, ha esternato con un comunicato le «condoglianze alla famiglia da tutto il personale dell’istituto”, esprimendo sentimenti di cordoglio e vicinanza in particolare alla sorella Anna Maria.

I funerali, con ogni probabilità, si terranno alle 15.30 di lunedì pomeriggio (11 aprile) nella chiesa di San Domenico.