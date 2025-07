BluGallery Team, in archivio un’altra stagione ricca di soddisfazioni

La piscina BluGallery è chiusa dallo scorso 1° luglio e riaprirà il prossimo 1° settembre, rilanciando tutte le proprie attività: dai corsi agli allenamenti, dal nuoto alla pallanuoto, maschile e femminile. Ma in questo periodo estivo non tutti gli atleti vanno in ferie! Si riposa la pallanuoto, mentre continua ad andare in vasca il nuoto perché nella seconda metà di luglio e all’inizio di agosto ci sono le gare dei campionati regionali e nazionali di categoria.

Intanto un bilancio è giusto farlo, dal momento che la stagione 2024-2025 è stata ancora una volta positiva per il BluGallery Team.

Cominciamo dalla pallanuoto, settore che conta circa 60 atleti e riesce a coprire tutte le categorie, dall’acqua goal alla prima squadra che milita in serie D e che ha sfiorato la promozione in serie C, perdendo il play off decisivo contro Riccione. Da segnalare anche il buon quarto posto della Juniores nel campionato Marche-Umbria. A suggellare questa bella annata, la società ha organizzato una sentita cena sociale di fine stagione, che ha riunito atleti, staff tecnico e famiglie in un clima di festa e condivisione. Durante la serata non è mancato il divertimento grazie alla lotteria finale, con premi per tutti, pensata per ringraziare i presenti del sostegno e della partecipazione durante tutto l’anno.

Il presidente Gianluca Pecchia, nel suo intervento, ha espresso parole di grande soddisfazione e gratitudine: «Questa stagione ha dimostrato cosa significhi fare squadra, dentro e fuori dall’acqua. Il nostro obiettivo resta quello di crescere insieme, promuovendo lo sport come esperienza educativa e di vita. Grazie a tutti per la passione e l’impegno dimostrati». Un ringraziamento speciale è andato allo staff tecnico composto da Stefano Valeri, Fabrizio Montecchia, Mattia Colella, Andrea Pierucci, professionisti instancabili che hanno guidato il gruppo con competenza e dedizione. Un plauso particolare al veterano Giannicola Pontoni, punto di riferimento per atleti e colleghi, esempio di passione sportiva e spirito di squadra. Il ringraziamento della società, infine, va a dirigenti, famiglie, sostenitori e soprattutto agli atleti che, con entusiasmo e sacrificio, hanno reso questa stagione speciale. Un pensiero caloroso anche al pubblico che ha animato le partite casalinghe con tifo e partecipazione.

Per quanto riguarda il nuoto, invece, sono quasi 50 gli atleti del BluGallery Team, tra esordienti e squadra assoluta, i quali, nel corso della stagione, sono stati costantemente ai vertici delle manifestazioni regionali. Ma ormai la loro presenza, da diversi anni, è fissa anche nelle principali competizioni nazionali giovanili.

Molto brave pure le ragazze del nuoto sincronizzato: sono addirittura 40, di età compresa fra i 6 e i 19 anni. Spesso sono risultate campionesse e vice campionesse ai Regionali e si sono classificate tra le prime 15 alle manifestazioni nazionali cui hanno partecipato.

Infine, il gruppo “Propaganda”, che conta 12 atleti – tra i 6 e gli 8 anni – e ha partecipato a quattro manifestazioni durante l’anno, ottenendo ottimi miglioramenti e soddisfazioni personali.