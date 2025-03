Promozione: il passo indietro della Settempeda, battuta 3-0 a Corridonia

E’ un brutto e pesante tonfo quello della Settempeda al “Martini” di Corridonia, un 3-0 netto che premia giustamente la squadra di Fondati che porta a casa il bottino pieno grazie ad una partita attenta e ordinata in cui ha saputo sfruttare al meglio un episodio (primo gol) e due errori degli avversari. Bel colpo quello centrato dai rossoverdi che allungano nella corsa salvezza sulle antagoniste e dimostrano di stare bene mentalmente e fisicamente (buona corsa e pressione per 90’). Di altro tenore la prestazione dei ragazzi di Ciattaglia: molli, distratti, poco concentrati e reattivi. Insomma tutto male e tanta delusione acuita dal fatto che ad una sola settimana dalla bella e convincente vittoria sulla Palmense, si credeva e si pensava che sarebbe potuta arrivare tutt’altra prova in questo pomeriggio ed invece è andata decisamente in modo diverso. Ora, se si vuole alimentare il sogno play off, occorre reagire subito, cambiare atteggiamento e stare sul pezzo altrimenti non sarà possibile andare oltre alla salvezza (obiettivo di inizio stagione) ormai praticamente centrata.

La cronaca

Corridonia per consolidare la propria posizione (ad oggi sarebbe salvezza diretta) fuori dalla zona calda dei play out; Settempeda per rafforzare la possibilità dei play off. Questi i temi principali della sfida del “Martini” dove le due squadre giocano per obiettivi diversi, ma che hanno lo stesso intento, cioè portare via i tre punti in palio. Mister Fondati si affida ad un 4-3-2-1 composto da tre under (molto bene il 2007 Bedetta e il 2006 Atzori, una rete per lui) e dal bomber Ulivello come prima punta; mister Ciattaglia va con il collaudato 3-5-2 dando seguito alle scelte fatte in attacco nel turno precedente (Pariani titolare, Cappelletti in panchina) mentre a centrocampo ci sono novità forzate viste le assenze (out Quadrini e Rango oltre che Montanari) e di conseguenza tocca a Perez arretrare con Massini (al rientro) e Farroni che giocano fin dal via. La prima azione degna di nota del match la costruisce Farroni che mette in mostra la sua classica accelerazione palla al piede con scatto fino in area dove il portiere Mazzocca è pronto ad uscirgli incontro per fermarlo poi Pariani non riesce a concretizzare perché contrastato da un difensore. Al 9’ arriva la risposta del Corridonia con Galdenzi che imbuca centralmente per Ulivello che infila Pettinari. Tutto inutile però, perché il bomber di casa parte in fuorigioco e il gol viene annullato. Il match è su ritmi blandi, c’è poca velocità e c’è molta attenzione a non sbagliare ed a non concedere chance ai rivali. Occasioni di conseguenza non ce ne sono. Al 39’ la gara si ravviva grazie a Galdenzi che sguscia in area e da sinistra calcia verso il primo palo dove l’attento Pettinari tocca in angolo. Prima dell’intervallo (44’) però la gara cambia. E’ un episodio a variare il punteggio . Cross da sinistra intercettato da Massini che impatta la sfera con il braccio. L’arbitro giudica volontario il gesto del numero 8 biancorosso e indica il dischetto. Ulivello esegue alla perfezione spiazzando Pettinari. Squadre al riposo con il Corridonia avanti. Al via del secondo tempo due novità: nei locali c’è Monti per Bordi (acciaccato); negli ospiti Cappelletti rimpiazza Massini per varare un modulo offensivo a due punte con Farroni esterno destro a tutta fascia. Settempeda che anche con il nuovo assetto non riesce tuttavia a cambiare passo ed a reagire. Molte le imprecisioni e poco il movimento senza palla con la squadra che fa una enorme fatica ad arrivare dalle parti di Mazzocca. Al 17’ è Pariani a provarci di testa, ma la sua girata non impensierisce Mazzocca che blocca con facilità. A metà tempo il Corridonia porta la partita decisamente dalla propria parte trovando il raddoppio. Mulinari costretto a correre all’indietro su un appoggio sbagliato di D’Angelo, viene subito pressato scegliendo il dribbling sull,’avversario anziché appoggiare indietro a Pettinari, ma in questo modo perde la palla che arriva al giovane Atzori che dal limite trova il gran gol con un destro a giro che supera il portiere biancorosso e gonfia al rete. Al 31’ il Corridonia fa tris, chiudendo di fatto i giochi: altra indecisione difensiva degli ospiti che porta al tiro rasoterra Ulivello. la respinta in tuffo di Pettinari è ottima ma la palla viene ripresa da Galdenzi (uno dei migliori) che la scaraventa sotto la traversa da pochi passi con freddezza e precisione. Match che in pratica finisce qua con le squadre che arrivano al triplice fischio con il risultato già archiviato e che premia con pieno merito un bel Corridonia che può festeggiare tre punti pesanti.

Il tabellino

CORRIDONIA-SETTEMPEDA 3-0

RETI: 43’ Ulivello su rigore, 66’ Atzori, 76’ Galdenzi

CORRIDONIA: Mazzocca, Garbuglia, Bordi (46’ Monti), Bedetta (90’ Carpineti) , Del Moro (86’ Alberione), Dutto, Atzori, Pucci, Ulivello, Galdenzi (79’ Ruzzier), Lattanzi (79’ Kakuli). A disp. Seghetti, Bedetta Filippo, Diamanti. All. Fondati

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo, Palazzetti, Pagliari, Mulinari, Massini (46’ Cappelletti), Sfrappini (81’ Boldrini), Dolciotti, Pariani (86’ Staffolani Alessandro), Farroni (77’ Salvatelli), Perez. A disp. Bartoloni, Eugeni, Sigismondi, Ceci, Staffolani Edoardo. All. Ciattaglia

ARBITRO: Denti di Pesaro. Assistenti: Tidei di Fermo e Murarasu di Ancona

NOTE: ammoniti Pagliari, Massini, D’Angelo (S); Monti, Del Moro, Mazzocca (C). Angoli: 4-3. Recupero: pt 1’; st 5’

Roberto Pellegrino