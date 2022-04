Brutto scivolone della Settempeda in casa del fanalino di coda San Claudio

Una brutta Settempeda cade in casa del fanalino di coda San Claudio che conquista tre punti meritati e compie un bel balzo in avanti (due posizioni guadagnate). Giornata negativa per i biancorossi che sono apparsi sottotono, senza grinta e con un atteggiamento non adeguato dall’inizio alla fine. Squadra poco attenta tatticamente (specie in difesa), mai in grado di alzare il ritmo o di cambiare passo, oltre che di creare occasioni o tiri verso la porta avversaria. Tutte cose che hanno favorito un San Claudio volitivo, determinato e che ha saputo sfruttare al massimo le occasioni avute con un Bartolucci assoluto protagonista (sua la doppietta decisiva) ben coadiuvato dai compagni. Bottino pieno che vale tanto per i locali che ora possono davvero posizionarsi in una zona più tranquilla di classifica e magari guardare alla salvezza diretta, mentre i biancorossi dovranno reagire a questo inatteso ko senza abbassare troppo la guardia per non rischiare di essere risucchiati all’indietro (play out alle spalle a cinque lunghezze). Per il pronto riscatto sabato 16 c’è il derby casalingo contro la Folgore Castelraimondo (ore 16).

Cronaca

La trasferta al “Due Torri” di San Claudio può sembrare comoda solo sulla carta, ma nasconde insidie contro una squadra, è vero ultima in graduatoria, ma scomoda e pericolosa oltre che affamata di punti. Per la Settempeda, quindi, urge essere concentrata nel modo giusto e avere un approccio consono alle difficoltà del match. Mister Ruggeri, oggi senza Del Medico e Minnucci ultimi a fermarsi, rispetto al turno precedente recupera Rossi e Miconi, iniziano in panchina, e Mariselli e Sfrappini che partono dal primo minuto. Modulo 3-5-2 (contro il 4-2-3-1 proposto da Fontana per i locali) con Caracci recuperato in extremis e regolarmente tra i pali ; Forresi, Campilia e Latini in difesa; Sfrappini e Botta esterni a tutta fascia; Broglia, Mulinari e Mariselli a centrocampo; Farroni a giostrare alla spalle di Ulissi (ex di turno). L’avvio della Settempeda sembra promettere bene visto che Mariselli va al tiro al volo da dentro l’area con risposta a terra di Lorenzetti. E’ un fuoco di paglia, però, dato che rimarrà in pratica l’unica vera conclusione dei biancorossi in 94’, mentre poco dopo si mette al meglio per il San Claudio. E’ il quarto minuto quando il guizzante Possanzini affonda sulla destra per poi crossare in area dove Bartolucci scatta prontamente andando in anticipo a colpire il pallone di testa girando sotto la traversa. 1-0. L’andamento della gara non cambia, perché i biancorossi non trovano né il modo né gli spazi per rendersi pericolosi e, anzi, è Vecchi ad andare vicino al raddoppio con un gran destro dal limite che viene respinto dal montante alla sinistra di un battuto Caracci. Le azioni migliori della Settempeda arrivano in rapida successione intorno al 35’: Mulinari apre di prima verso destra per Mariselli che serve un buon pallone a Farroni che però colpisce male; poi sul cross dal fondo da sinistra dello stesso Farroni la possibilità di battere di prima intenzione capita a Mariselli che però svirgola e manda alto. Settempeda che va al riposo sotto di una rete e che ha fatto vedere ben poco malgrado mister Ruggeri abbia provato a cambiare qualcosa dopo venti minuti spostando Mariselli sull’esterno e mandando Sfrappini in attacco con Farroni trequartista. Tutto inutile, però, così come nella ripresa in cui i biancorossi giocano allo stesso modo, ovvero male e senza nerbo. Fatto sta che è il San Claudio a fare meglio ed a trovare il raddoppio al 19’. Lungo rilancio dalle retrovie che Bartolucci controlla lasciando poi a Vecchi che chiude il triangolo con il suo compagno mandando Bartolucci in porta tutto solo contro Caracci: piatto destro rasoterra verso il primo palo che il portiere biancorosso tocca soltanto non riuscendo ad evitare che il pallone finisca in rete entrando nell’angolino. La Settempeda è colpita e affondata. Non si vede reazione e non cambia nulla nell’economia dell’incontro nemmeno con i nuovi entrati (Rossi, Miconi, Panicari). Il San Claudio, invece, oltre che gestire e controllare il doppio vantaggio, continua a costruire andando vicino al tris sempre con il solito scatenato Bartolucci. Il numero 9 prima per poco non ruba palla a Caracci, poi gira da centro area al volo un pallone che costringe Caracci al tuffo per deviare in corner. E’ in pratica l’ultima azione degna di nota del match che si chiude con il netto e chiaro successo dei ragazzi di Fontana (2-0), mentre per la Settempeda ci sarà da pensare e da riflettere su un pomeriggio negativo che ha portato delusione e una brutta sconfitta.

Il tabellino

SAN CLAUDIO: Lorenzetti, Meschini, Ortenzi, Giri, Pieristè, Olivieri, Possanzini(13’st Zaccari), Clienti, Bartolucci(44’st Angeletti), Setola(41’st De Giosa), Vecchi(48’st Vecchi Ettore). A disp. Gironelli, De Santis, Serafini, Procaccini, Scarponi. All. Fontana

SETTEMPEDA: Caracci, Forresi, Botta, Latini, Campilia, Mulinari (35’ st Miconi), Mariselli, Broglia (35’ st Panicari), Ulissi (29’ st Rossi), Farroni, Sfrappini. A disp. Cardorani, Lullo, Menichelli, Orlandani, Minnucci. All. Ruggeri

ARBITRO: Alighieri di San Benedetto del Tronto

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Ortenzi, Giri, Campilia, Pieristè, Lorenzetti. Angoli: 4-3 per la Settempeda. Recupero: st 4’

Roberto Pellegrino