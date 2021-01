Oltre 90 cittadini ringraziano il sindaco per i lavori svolti al Castello

Oltre novanta cittadini, in prevalenza residenti a Castello, hanno scritto una lettera aperta di ringraziamento nei confronti del sindaco Rosa Piermattei e dell’Amministrazione comunale per il lavoro svolto in questi anni a beneficio della zona “al Monte”.

Ecco il testo della lettera.

“Siamo già a fine mandato, quindi sono passati quasi cinque anni da quando questa Amministrazione ha vinto le elezioni. In questo tempo si è visto un diverso modo di gestire la città e soprattutto il nostro amatissimo borgo del Castello. Avete dovuto purtroppo gestire le due più spaventose calamità che hanno colpito questo Comune e lo avete fatto, a nostro modesto parere, in modo eccellente, lavorando a testa bassa. Ultima fra tutte la bellissima notizia di pochi giorni fa, cioè lo sblocco del cantiere per il nuovo Istituto tecnico “Divini” (qui la tenacia e la forza di volontà del sindaco hanno contribuito fortemente alla ripresa dei lavori). E’ la scuola per eccellenza della città e punto di riferimento dell’intera provincia.

Parlando dello specifico, noi siamo residenti o amanti di questo borgo, simbolo di tutta San Severino, e possiamo – e vogliamo dire – che l’attenzione a manutenzioni ordinarie e straordinarie in questa area non si vedeva da molti anni o mai vi era stata. Noi vivendo nel borgo spesso segnaliamo situazioni… E’ chiaro che ci sono ancora cose da fare (come è naturale che sia), però in questi cinque anni lei, sindaco, e la sua squadra siete stati sempre attenti e avete fatto un grosso investimento, appunto, in questa zona. Molti interventi sono a beneficio del ‘bello’ e per valorizzare il patrimonio che abbiamo. Molti altri sono stati per la sicurezza di tutti.

Per questo motivo lo vogliamo dire a gratifica di tanto lavoro svolto, con la speranza che il sindaco Rosa Piermattei si ripresenti alle prossime elezioni comunali di questa primavera. Avremmo potuto fare un lungo elenco, ma non serve: basta fare una passeggiata da queste parti e tutti si renderanno conto. Diciamo solo che sono stati fatti dei lavori che aspettavamo da oltre vent’anni. Un caro saluto, con stima, da tutti noi. Grazie!”.