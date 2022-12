Prosegue il periodo no del Serralta che nell’impegno domenicale a Monte San Martino conosce la quarta sconfitta di fila che sa di beffa essendo arrivata proprio allo scadere in una delle ultime azioni della partita. Sembrava poter rompere l’incantesimo dei ko la squadra gialloblù che stava conducendo in porto un pareggio utile che avrebbe permesso di muovere la classifica e di riprendere un po’ di morale, ma ciò non è accaduto per una disattenzione che è costata cara ed ha sancito un altro stop. Davvero un peccato per i ragazzi di Palazzi che hanno giocato un buon match, specie nel secondo tempo, e avrebbero meritato di più, ma bisognava mettere maggiore attenzione nel finale per portar via un risultato positivo. Prima della pausa il Serralta chiuderà l’anno in casa contro la Lorese (venerdì 16 ore 21).

La cronaca

Lunga trasferta per il Serralta che va a far visita al Monte San Martino. Gara che inizia all’insegna dell’equilibrio che persiste fino al 18’ quando i locali trovano il vantaggio. Lancio lungo di Palombi che crea qualche problema alla difesa settempedana con Cingolani che tocca in uscita con pallone che resta giocabile per Marconi che da pochi passi non sbaglia. La replica del Serralta non tarda ad arrivare e al 26’ ecco il pareggio: punizione di Pelagalli che viene deviata in porta con una pronta scivolata da Elisei. A cavallo dei due tempi si registrano altre due reti. Poco prima dell’intervallo Morichetti trova il modo di superare Cingolani; mentre dopo pochi minuti dal via della ripresa il nuovo pari gialloblù giunge sugli sviluppi di un angolo dalla cui mischia c’è il tocco involontario di un difensore che dà l’autorete del 2-2. Il resto del match scorre sul filo dell’equilibrio, anche se il Serralta gioca bene e meriterebbe qualcosa in più, ma le occasioni per segnare ancora mancano. Si va verso l’epilogo e sembra chiaro che le squadre possano accontentarsi della divisione della posta, ma proprio al 90’ tutto cambia. Intervento scomposto in area di Paciaroni che provoca il rigore per il Monte San Martino che viene trasformato e così i tre punti vanno ai locali mentre per gli ospiti resta tanta amarezza.

Formazioni

MONTE SAN MARTINO: Antolini, Palombi, Brasili, Morichetti L., Papiri, Ercoli, Morichetti E., Pompei, Marconi, Brasili, Perfetti. All. Bintoni

SERRALTA: Cingolani, Paciaroni, Baruni, Elisei, Vissani Enrico, Sparvoli, Pinkowski (53’ Moretti), Panzarani, Vissani Tommaso, Pelagalli (80’ Cambriani), Rapaccioni (70’ Fabrizi). A disp. Baruni, Lambertucci, Bernabei, Cappellacci. All. Palazzi

Roberto Pellegrino