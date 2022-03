Progetto idrico, il sindaco: “Pronti a difendere il territorio e le sue risorse”

Il sindaco Rosa Piermattei ha replicato in Consiglio comunale ai gruppi di opposizione dopo le polemiche da questi sollevate nei confronti dell’Amministrazione locale in merito al progetto di ricarica artificiale del lago di Castreccioni di Cingoli a partire dalle prese di Valcimarra, Sefro, Pioraco e Fiuminata, nei bacini dei fiumi Potenza e Chienti.

“I sindaci dei Comuni di Fiuminata, Pioraco e Sefro – ha precisato la Piermattei rivolgendosi all’Assise settempedana – il 18 marzo scorso hanno indetto una conferenza stampa per dar voce alla contrarietà di questo progetto, già bocciato diversi anni fa. La partecipazione a questa iniziativa non è stata estesa anche ai sindaci degli altri Comuni interessati, bensì è stata chiesta alla nostra azienda municipalizzata Assem Spa, in qualità di gestore del servizio idrico, la volontà di intervenire con un proprio rappresentante. Tempestivamente sono stata avvisata di tale richiesta, tanto è vero che in accordo con l’amministratore, è stato deciso di far presenziare attivamente all’evento sia il direttore Migliozzi che l’ingegnere Tartabini di Assem soggetti, questi, particolarmente qualificati e che hanno puntualmente espresso e rappresentato quello che è il consolidato pensiero dell’azienda Assem e della proprietà, vale a dire il Comune di San Severino. Anche in questo caso è fin troppo evidente l’attività scomposta di un’opposizione rivolta a rappresentare pubblicamente fatti e circostanze non corrispondenti al vero al fine di screditare l’operato di questa Amministrazione la quale, anche in questo caso, si è resa assolutamente diligente. È bene comunque ribadire che non si esimerà dal tutelare e difendere con forza il proprio territorio e le proprie risorse in tutte le sedi e con le modalità che si renderanno opportune”.