Jake Jam, la memoria di Giacomo diventa solidarietà: donazioni per il Centro San Paolo

Sabato 3 ottobre, i locali del Centro San Paolo di San Severino, struttura cittadina che svolge un fondamentale servizio di doposcuola e supporto educativo per i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, hanno ricevuto una ricca donazione da parte del comitato “Jake Jam”, la realtà nata per mantenere vivo il ricordo di Giacomo Bonci. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del comitato, la sindaca di San Severino, Rosa Piermattei, i responsabili del Centro San Paolo, i familiari e gli amici di Giacomo.



Tutto il materiale consegnato è il frutto della raccolta fondi avviata lo scorso 7 giugno con la camminata di trekking “Jake Jam… In Cammino” (una passeggiata arricchita anche dalla presenza di terapeuti per coniugare l’attività all’aria aperta alla cura dell’anima), e proseguita il 4 luglio con la quinta edizione del Memorial “Jake Jam” al playground dell’Istituto Comprensivo “Tacchi Venturi”.



Con i proventi ottenuti da queste raccolte, il comitato ha voluto rispondere in maniera concreta alle esigenze della struttura. La donazione comprende arredi utili alla gestione degli spazi quotidiani (come un mobile per la custodia degli zaini, una libreria e portaombrelli), materiale scolastico di uso corrente (matite, gomme, quaderni e raccoglitori), un nuovo tappetone per il gioco a terra, un televisore, una console PlayStation con diversi videogiochi, pensati per offrire momenti di svago anche a chi ha meno possibilità di accedere a queste risorse a casa. Per quanto riguarda il supporto allo studio, sono state allestite due postazioni computer complete e dotate di una stampante laser di nuova generazione, fondamentali per consentire ai ragazzi di svolgere le ricerche scolastiche.



Come spiegato dal vicepresidente del comitato, Alessio Ballini, l’obiettivo fissato per quest’anno era proprio quello di sostenere e valorizzare una realtà preziosa come il Centro San Paolo: «Siamo davvero felici perché l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Oltre a crescere come comitato, stiamo vedendo i frutti di ciò che abbiamo seminato in ricordo di Giacomo, un percorso che continua a contraddistinguere tutto il nostro operato». Dal comitato è stato inoltre ricordato che i fondi raccolti serviranno a breve anche per un’altra importante tappa sul territorio: l’inaugurazione della nuova biblioteca allestita presso l’Itts “Eustachio Divini”.

Nel corso dell’incontro, la sindaca Rosa Piermattei ha espresso un profondo ringraziamento a nome dell’Amministrazione e della città, sottolineando il valore umano del percorso intrapreso dai giovani e dalle famiglie del comitato: «Da perdite drammatiche come questa nasce un bene enorme. Giacomo continua a vivere attraverso le opere che realizzate, come la donazione fatta a questo centro dove i bambini possono studiare e giocare. In un’epoca in cui si passa molto tempo davanti agli schermi individuali, qui al Centro San Paolo si vivono momenti comunitari importanti, legati all’educazione e alla crescita insieme: voi del Comitato “Jake Jam” avete dato il vostro importante contributo».

A coronamento dell’evento, le operatrici del doposcuola hanno voluto consegnare ai rappresentanti del “Jake Jam” una targa di ringraziamento e una targa realizzata a mano dai bambini del centro, per esprimere la gratitudine di tutta la struttura per l’aiuto ricevuto.

Silvio Gobbi