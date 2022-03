Il Serralta perde 4-0 sul campo della Corridoniense

Sul campo dell’attuale seconda forza del girone si sapeva che sarebbe stata una trasferta complicata e alla fine dei 90’ il risultato per il Serralta è stato negativo. E’ un 4-0 che fa male quello subito dai gialloblù con gol tutti arrivati nel primo tempo, frazione in cui i settempedani sono stati puniti da gravi errori difensivi che hanno spianato la strada alla Corridoniense brava e cinica a sfruttare le chance avute. Nella ripresa, poi, tutto facile per i locali che hanno gestito e controllato i tentativi del Serralta che non ha saputo trovare il modo di riaprire il match che è scivolato via senza sussulti fino al termine. Peccato per un primo tempo iniziato bene in cui i gialloblù hanno creato occasioni, ma le disattenzioni generali hanno compromesso tutto. Prossimo appuntamento quello in casa contro la Lorese (venerdì 1 aprile ore 21).

Cronaca

Serralta in trasferta a Corridonia dopo aver ricevuto la notizia dell’omologazione della vittoria contro il Corridonia FC (match interrotto per il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione) che dà più convinzione e fiducia per affrontare una formazione in piena corsa play off. Inizio di partita che fa ben sperare, dato che i gialloblù sembrano spigliati, ma al primo vero affondo (5’) la Corridoniense va in vantaggio. Sugli sviluppi del primo angolo della serata Rinaldesi salta in mezzo all’area trovando il colpo di testa vincente. Il Serralta reagisce al colpo preso e al 21’ con Pelagalli ha una ghiotta occasione ma la deviazione aerea dell’attaccante finisce alta. Al 24’ Rapaccioni serve in area Moretti che calcia in corsa mettendo largo. Al 28’ ripartenza locale con Bartolacci che tira rasoterra trovando il piede di Spadoni. Al 36’ arriva la miglior occasione ospite. Cappellacci trova Moretti con il portiere bravo a parare di piede. Non fallisce invece la Corridoniense poco dopo quando Tamburrini trasforma magistralmente una punizione dal limite con palla sotto l’incrocio. Al 45’ Moretti non sfrutta una corta respinta del portiere e sul capovolgimento di fronte giunge il tris dei locali. Bartolacci può presentarsi da solo davanti a Spadoni per superarlo con un preciso rasoterra. In pieno recupero il 4-0 è servito. Ancora Bartolacci che sfrutta un varco centrale nella difesa gialloblù per finalizzare una percussione personale. Match praticamente in archivio per la Corridoniense e secondo tempo che diventa una formalità, una sorta di allenamento. Il Serralta ci prova con orgoglio creando qualche bella azione con palla a terra ma, tranne che un tentativo di Pinkowski che finisce sopra la traversa, non si registrano occasioni particolari. Gara che arriva al termine quasi per inerzia con la Corridoniense seconda per una sera e Serralta sconfitto pesantemente.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Ciccotti, Baruni Roland, Saperdi, Vissani, Magnapane (17’ st Pinkowski), Moretti, Panzarani (25’ st Cambriani), Cappellacci, Pelagalli (35’ st Lambertucci), Rapaccioni (8’ st Prenga). A disp. Cardorani, Bonifazi, Baruni Jimmy. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino