Lutto: a San Domenico l’ultimo saluto a Simone Sparvoli

“E’ stato sempre il nostro porto sicuro, grazie al cuore grande che aveva”. La moglie Manila e il figlio Alessandro hanno salutato così, oggi nella chiesa di San Domenico, il loro Simone, strappato alla vita da un improvviso malore all’età di 49 anni (ne avrebbe compiuti cinquanta il prossimo 29 settembre).

Accanto ai familiari si sono raccolte in preghiera tante persone: amici, parenti, compagni di scuola di Ale, colleghe di Manila, insegnante alla Scuola dell’Infanzia di San Severino. In lacrime anche la mamma Irene, come chi ha conosciuto bene Simone e sapeva della sua bontà d’animo e generosità.

Nell’omelia don Aldo Romagnoli, affiancato dal parroco don Paul, ha richiamato il significato della Pasqua che si avvicina per ricordarci della risurrezione di Cristo e della vita eterna che supera la morte: “Simone vive con noi, prega per noi da lassù…”, sono state le sue parole di conforto e di speranza per chi oggi vive nel dolore per il terribile distacco.

Alla memoria dell’amico Simone Sparvoli dedichiamo con il cuore queste righe di commiato, porgendo – a nome di tutta la redazione – sincere condoglianze alla sua famiglia.