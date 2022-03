Al “San Paolo” c’è il film “Nowhere Special – Una storia d’amore”

Giovedì 24 e venerdì 25 marzo, ore 21, quarto appuntamento con la rassegna cinematografica, organizzata dai Teatri di Sanseverino, al Cinema San Paolo: Nowhere Special – Una storia d’amore, di Uberto Pasolini, con James Norton, Daniel Lamont e Eileen O’Higgins.

Tratto da una storia vera, Pasolini racconta la commovente vicenda di John, un giovane padre affetto da una malattia incurabile che decide di cercare una famiglia a cui affidare il proprio bambino una volta che non ci sarà più: il piccolo accompagnerà il padre alla ricerca dei genitori giusti per il suo futuro. Nowhere special è un racconto drammatico, schietto e pulito, narrato con un ottimo stile, capace di radicarsi saldamente nel profondo di ogni spettatore.

Di seguito, la recensione da noi già pubblicata: