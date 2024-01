Saggio di fine anno per A.F. Team Academy, ospite anche Lorenzo “Brock”

La scuola di ballo “F.A. Team Academy”, gestita dalla maestra Federica Agostinelli, ha voluto chiudere l’anno e festeggiare le festività con una serata speciale dedicata alla danza. L’evento è stato denominato “1° Saggio di Natale” ed è stato ospitato dal palazzetto dello sport di San Severino.

Alla serata sono intervenuti tutti i ragazzi che prendono parte ai tantissimi corsi di ballo che si tengono nella scuola di danza. L’esibizione, seguita da un folto pubblico, ha visto scendere per prime in pista le ragazze più piccole, dai tre anni in su, impegnate con il corso di “Introduzione alla Danza”, e poi le ragazze e i ragazzi del “Latin Style”, da soli e in formazione, con età compresa dai 7 anni ai 16; c’è stato spazio anche per i ragazzi del corso di Afrobeat, con il maestro Khadim Mbaye, e per i ragazzi del corso di Hip-hop.

Notevole atmosfera è stata poi creata dall’esibizione di Tango Argentino, con il maestro Silvestro Mobili, e dai competitori delle danze Standard.

Ha chiuso la serata l’attesissima esibizione di Lorenzo Azzolini, conosciuto sui social con il nome di Lorenzo “Brock”, che per la sua prima volta nelle Marche ha scelto San Severino.

La presidente Federica Agostinelli ha tenuto a ringraziare tutti gli insegnanti, tutti i presenti, lo staff di Tonico Service per la splendida scenografia curata ad hoc e tutti gli sponsors. Fra questi un grande grazie va rivolto all’azienda settempedana “Infissi Paoloni” per la fornitura di borsoni agli atleti che svolgono le gare in tutta Italia. Il ringraziamento più importante, infine, è per il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, per aver preso parte all’evento, per il continuo supporto fornito alla scuola di danza e per aver supportato gli eventi organizzati.