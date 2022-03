Basket, finita la regular season: Rhutten chiude al 3° posto

Terzi! I ragazzi di coach Sparapassi si ripetono a distanza di 48 ore e inanellano sul neutro di Pollenza la seconda vittoria di fila nel recupero dei match slittati per Covid, stavolta con Il Ponte Morrovalle, successo che regala ai biancorossi il terzo posto nella regular season. Nonostante le perduranti assenze di Potenza, Cruciani e Grillo, infortunati, di Tortolini, Cingolani e Giuliani non ancora negativizzati, e con il play Severini costretto a lasciare la contesa a metà terzo quarto a causa di un opinabile secondo fallo antisportivo, i settempedani sono riusciti a portare a casa due punti pesantissimi, che consentono di superare in classifica il Porto Sant’Elpidio. «Grazie ad un ottimo primo periodo di capitan Severini abbiamo chiuso il quarto iniziale in vantaggio 17-11 – analizza il diesse Guido Grillo -. Nel secondo, uno sfavillante Fucili (suoi 11 dei 18 punti della frazione, ndr) firma il +9 (35-26). Dopo il riposo lungo salgono in cattedra Ortenzi e Massaccesi che permettono di raggiungere il massimo vantaggio sul +17». A questo punto, però, qualche errore di troppo ed una difesa a zona ostica degli avversari fanno ricucire parzialmente lo strappo ai morrovallesi: 50-40. A inizio ultimo quarto il Ponte arriva a -6 ma con le energie residue i vari Cobanaj, Uncini e Luciani riportano la Rhütten in doppia cifra fino al positivo score finale di 63-52. Da segnalare il ritorno in campo di Riccardo Della Rocca, l’esordio stagionale di Buttafuoco e quello assoluto di Boccuzzi. «Ora –informa Grillo – appuntamento alla seconda fase ad orologio che inizierà il 2 aprile in casa contro Civitanova Marche (sperando di poterla giocare al palas Ciarapica dove la caldaia è ancora guasta…): a seguire due trasferte, a Matelica e nel turno infrasettimanale a Pedaso, per terminare in casa il 23 aprile contro il Basket Fermo. I punti guadagnati si aggiungeranno a quelli che si hanno attualmente in classifica: alla fine si comporrà la griglia per i play-off incrociati con le contendenti del girone A».

RHÜTTEN: Luciani 3 (1 tiro da 3 punti), Severini 6 (1 t. da 3p.), Massaccesi 12, Uncini 5, Ortenzi 18, Cobanaj 2, Fucili 17, Buttafuoco, Della Rocca, Boccuzzi. All. Sparapassi

IL PONTE MORROVALLE: Pandolfi, Bruscantini C. 5, Bruscantini V., Bordignon 3, Passarini 28, Ferraro 4, Mordini 8, Di Chiara, De Marco 2, Acquaroli 2. All. Cececotto NOTE: progressivi: 17-11/35-26/50-40/63-52; nessun uscito per 5 falli.

Luca Muscolini