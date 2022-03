Basket: Rhutten supera Fermo e rimette 3° posto nel mirino

Pronto riscatto della Rhütten San Severino che dopo il ko esterno di Matelica torna alla vittoria con largo margine, 22 punti di scarto (74-52), a spese del Basket Fermo e continua la rincorsa al terzo posto finale nella regular season. Nonostante l’obbligo di disputare in campo neutro il match, giocato a Pollenza per la rottura della caldaia di riscaldamento al palasport Ciarapica di San Severino e l’ennesimo infortunio grave, stavolta subìto dal giovane play Nicolò Grillo (rottura dei legamenti), i biancorossi, che hanno recuperato Severini e Luciani, ribadiscono e rimpinguano il successo corsaro dell’andata, dilatando così a 4 punti il margine di vantaggio nei confronti dei diretti avversari nella lotta per una piazza di prestigio nella griglia play-off. «Abbiamo disputato la più bella partita della stagione approcciando sin da subito la gara con determinazione in difesa e pazienza in attacco – commenta a fine gara il diesse Guido Grillo -. Nel primo quarto siamo riusciti dopo 3 minuti a prendere in mano le redini del gioco chiudendo sul +8 (24-16). Nel secondo la musica non è cambiata (41-27) grazie ad un incontenibile Giuliani e ad un ottimo Massaccesi. Finale in discesa». Dopo la pausa lunga, infatti, i lunghi settempedani Tortolini, Cingolani, Ortenzi e Cobanaj dominano a rimbalzo, la difesa a zona degli ospiti non mette in difficolta più di tanto i ragazzi di Sparapassi ed anche nel periodo conclusivo i settempedani controllano agevolmente le operazioni di gioco e portano a casa una vittoria importantissima. «Unica nota negativa – ricorda il diesse Grillo – è l’infortunio alla bocca per Cobanaj, che ha rimediato due punti di sutura». Il recupero della 3^ di ritorno in casa con Il Ponte Morrovalle potrebbe giocarsi ancora a Pollenza.

RHÜTTEN: Giuliani 22, Massaccesi 17 (3 tiri da 3 punti), Fucili 9, Tortolini 9, Cingolani 6, Luciani 3 (1t. da 3p.), Ortenzi 1, Cobanaj 2, Uncini 5 (1t. da 3p.), Severini. All. Sparapassi.

BASKET FERMO: Poggi, Ferreyra 6, Bongelli 1, Dania 25, Quondamatteo 3, Ballo, Pedicone, Del Buono 13, Ndour 4, Pelacani. All. Marilungo. Parziali: 24-16, 17-11, 17-12, 16-13.

Note: progressivi: 24-16/41-27/58-39/74-52; nessun uscito per 5 falli.

Luca Muscolini