Sabato 26 settembre al palasport Ciarapica il 23° “Memorial Toti Barone”

Ancora una volta insieme per ricordare un tecnico di provato valore, un appassionato della palla a spicchi, un amico. Sabato 26 settembre, a partire dalle 17, con il patrocinio del Comune, al palasport Albino Ciarapica si svolgerà la kermesse cestistica che vedrà partecipare le storiche avversarie della Climacalor San Severino, il Cus Macerata e la Vigor Matelica, in una sfida reciproca all’insegna della memoria dell’ex timoniere del basket settempedano Antonino Barone, prematuramente scomparso, personaggio a cui è stato anche intitolato il palazzetto di recente costruzione attiguo alla sede centrale dell’Ic Padre Tacchi Venturi. La 23^ edizione del memorial, che prevede anche un premio speciale al Most valuable player del triplice confronto intitolato ad un altro grande appassionato della pallacanestro sanseverinate, Maurizio Forconi, si aprirà con il match articolato su due tempi da 12’ ciascuno, stile Nba, tra il Cus Macerata e la Vigor Matelica. A seguire, la formazione sconfitta nella gara d’esordio affronterà i padroni di casa della Climacalor del neo presidente Enrico Bonci. L’ultimo confronto vedrà opposte la squadra vincitrice del primo match con la Climacalor San Severino. Al termine le premiazioni della formazione che si aggiudicherà il 23° trofeo memorial Tori Barone e del miglior giocatore della kermesse, alla presenza delle autorità comunali. Lo scorso anno il trofeo fu appannaggio della Vigor Matelica che batté per 37-30 il Cus Macerata e per 46-40 la Climacalor San Severino. Il duello si rinnoverà sabato all’insegna della sana rivalità sportiva e del ricordo di una colonna del basket settempedano come Toti Barone.

Luca Muscolini