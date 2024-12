Serralta, ottimo pareggio (0-0) sul campo della capolista Sarnano

Il Serralta esce indenne dal campo della capolista Sarnano portando via un ottimo punto dopo aver chiuso la sfida a reti bianche. Arrivano, dunque, conferme sul momento positivo dei settempedani che stanno mettendo insieme valide prestazioni e risultati importanti. Approccio ottimo alla difficile gara contro un avversario forte e di valore e prosieguo del match sulla stessa linea, ovvero squadra organizzata, compatta e sempre sul pezzo. I primi della classe sono stati limitati e bloccati dal giusto atteggiamento tattico e mentale del Serralta che ha saputo costruire l’impresa puntando su di un reparto arretrato presso che perfetto in questa trasferta guidato dal solito inappuntabile Botta, ben coadiuvato da Crescenzi. Solita partita di sacrificio e di lotta da parte di Vissani che ha saputo, anche da solo, tenere in apprensione la difesa avversaria. Match molto tattico e sempre sul filo dell’equilibrio. Sarnano che presenta il neo acquisto Mazzetti e che punta sul proprio forte attacco guidato dal vivace Pettinari; Serralta senza gli acciaccati Rocci e Testa che sono in panchina insieme ai tre nuovi arrivi Codoni, Ceresani e Baldassarre (entreranno tutti nel secondo tempo). Padroni di casa a fare la partita; Serralta attento in difesa e pronto a ripartire. Il predominio territoriale dei locali non porta a nulla di concreto. Poche emozioni e palle gol con il contagocce. Portieri in pratica inoperosi. Una sola chance da annotare e arriva poco prima dell’intervallo con Pettinari che viene contrastato con efficacia da Botta. La ripresa ricalca quanto visto nei precedenti 45’ con il Sarnano a fare possesso, ma la manovra è sterile e la difesa settempedana fa buona guardia non correndo praticamente rischi. Si arriva così alla fine dell’incontro quando la gara si accende in seguito all’espulsione di Marani, portiere di casa, per proteste, e per il tentativo di Ceresani che spara in diagonale trovando il piede del dodicesimo Chiericoni subentrato da pochi minuti fra i pali. Insomma, finisce con un pareggio giusto un pomeriggio molto positivo e soddisfacente per un Serralta che porta a casa un risultato prezioso che fa classifica e morale. Adesso non rimane che chiudere al meglio il 2024 con l’ultima fatica in casa contro l’Esanatoglia, impegno che precede la pausa per le festività (si riprenderà il 3 gennaio contro la Cingolana sempre al Soverchia)

Il tabellino

SARNANO-SERRALTA 0-0

SARNANO: Marani, Millozi, Staffolani, Mazzetti, Zega, Testa, Lucarelli, Rossi, Pettinari, Tiberi, Seculini. A disp. Chiericoni, Pennesi, Fabrizi, Tassi, Sebastiani, Sforza, Ortolani, Seccacini, Eleuteri. All. Cencioni

SERRALTA: Lanari, Crescenzi, Rapaccioni (2’ st Codoni), Lacchè (11’ st Ceresani), Botta, Sparvoli, Moretti, Gega, Vissani (48’ st Cambriani), Pelagalli (22’ st Cappellacci), Falconi (30’ st Baldassarre). A disp. Spadoni, Testa, Rocci, Magarelli. All. Masciani

Roberto Pellegrino