I 55 anni della “Sios” celebrati con un dibattito su storia e futuro dell’azienda

La meraviglia delle imprese marchigiane che si affidano alla produzione “in green”, ai valori della famiglia e del territorio e all’affascinante strategia dell’innovazione continua nel rispetto della tradizione. In questo abstract ritroviamo pienamente la “Sios”, l’azienda di San Severino che ha festeggiato il 55° anniversario della fondazione condividendo la gioia non solo della famiglia di imprenditori Taborro, ma anche della “Famiglia Sios”, grazie a uno spiccatissimo senso di appartenenza e di responsabilità sociale. Valori, questi, che sono emersi come fondanti nel passaggio di conoscenze tra più generazioni: dal padre fondatore, per il quale sono stati ricordati nell’occasione i 100 anni dalla nascita, fino ai quattro nipoti che, ciascuno con il proprio linguaggio e personalità, hanno raccontato con una certa emozione la storia dell’azienda e della famiglia.

Alle festa, svoltasi al Casolare dei segreti di Treia, è intervenuto anche il professor Flavio Corradini, docente Unicam, sul tema delle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel rispetto della tradizione: un argomento che sta appassionando profondamente il mondo scientifico e imprenditoriale. Sul palco, oltre ai “padroni di casa” Gualtiero, Sante e Fabio Taborro, c’erano pure ospiti straordinari come Valentina Vezzali, che ha argomentato sul ruolo della motivazione e della condivisione nel team di lavoro, gli imprenditori Massimiliano Balducci (Cbf Balducci Group Spa) e Maurizio Bernardi (B-Chem), i quali hanno portato testimonianze preziose in fatto di successo imprenditoriale.

A coordinare il dibattito c’era la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Capponi. Ogni volta che la si ascolta o la si incontra si ha la conferma, la certezza, della sua grande professionalità ed eleganza.

Nel corso della serata hanno portato il saluto istituzionale Gianluca Pasqui, vice presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, e con un video messaggio il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, mentre per Confindustria Macerata e per il Comune di San Severino erano presenti rispettivamente il presidente Sauro Grimaldi e il sindaco Rosa Piermattei.

L’organizzazione dell’evento è stata curata da Fabbricaeventi.com di Chiara Nadenich e Marco Moscatelli.