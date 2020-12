Ripensare a come condividere: la “carica” per il Natale arriva dai bimbi dell’Infanzia

C’è un posto dove è possibile stupirci e le idee prendono forme di socializzazione, rispetto, creatività, colore, passione, disegni, esperienze, parole, ipotesi continue di ricerca. In questo momento la carica giusta per ripensare al tutto ce la possono dare i bambini e le bambine, i quali, con il loro slancio dalle scuole dell’Infanzia di Cesolo, Luzio, Gentili, Virgilio inviano a tutti noi i più sinceri auguri per il Natale.

Ecco i loro pensieri…

“Noi bambini e bambine aspettiamo il Natale con tanta felicità, cerchiamo di non fare i birichini perché siamo tutti amici e ci vogliamo tanto bene. Buon Natale a tutti!”.

“Auguri rossi come il mio cuore, che quest’anno sia pieno d’amore; auguri gialli di luci e di stelle e di grandi sorprese belle; tantissimi auguri di un magico blu sorridi e apri il cuore anche tu!”.

“Noi speriamo che questo virus finisca così possiamo incontrare tanta gente, ma soprattutto Babbo Natale e per questo speriamo che lui e le renne stiano bene. Auguri a tutti con un sorriso!”.

“Per quest’anno non chiediamo solo doni, ma vogliamo scacciare questo virus, così possiamo tenerci per mano, fare un grande girotondo ed augurare BUON NATALE a tutti i bambini del mondo”.

“Nel silenzio della notte stellata vorremmo sentire il rumore dei passi delle renne, così sappiamo che Natale arriva davvero, noi speriamo che porti per te pace, serenità e amore nel cuore. Auguri”.