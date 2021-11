“Il faro” riparte dopo chiusura a 3 anni dalla scomparsa di Giovanni Caciogna

Tre anni fa (era il 10 novembre 2018) moriva Giovanni Caciorgna, titolare de “Il faro” a Taccoli di San Severino. La sua scomparsa destò profondo cordoglio fra i tanti che lo conoscevano e stimavano. Fu anche vice sindaco di San Severino e imprenditore lungimirante.

I familiari, dopo la sua improvvisa scomparsa, hanno raccolto il testimone portando avanti con dedizione l’attività del complesso ricettivo proprio nel suo nome, seguendo il solco da lui tracciato e lottando, negli ultimi due anni, contro le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.

“E’ stato un periodo molto difficile per il nostro dancing e per il mondo delle sale da ballo – dice Massimiliano Caciorgna, che segue da vicino questo settore, essendo lui stesso musicista e compositore – e ora finalmente stiamo ripartendo pian piano con il massimo impegno e con la speranza che vada tutto bene. Abbiamo progetti importanti da sviluppare per i giovani e per la città: idee cui nostro padre Giovanni teneva molto e alle quali vogliamo dar seguito”.