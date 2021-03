In piazza cambia look il “Mondo a righe” di Claudia Lorenzini

In Piazza del Popolo ha cambiato look la cartolibreria-edicola “Mondo a righe”. La riapertura del negozio, dopo alcuni giorni di chiusura, è avvenuta a seguito di importanti lavori di ammodernamento che, su progetto dell’architetto Francesca Cruciani, hanno riconsegnato alla clientela dei locali molto raffinati e accoglienti. Giornali, libri, materiali didattici e articoli da regalo sono disposti su moderne scaffalature e spazi rinnovati. Un investimento di riguardo che rappresenta anche un segnale di fiducia per il mondo dell’editoria di fronte alle incertezze del momento legate – in questo territorio – sia alla crisi post sisma, sia all’emergenza sanitaria. Un plauso alla giovane titolare Claudia Lorenzini che ha deciso di scommettere su se stessa e sull’attività che porta avanti con passione ormai da diversi anni.