In gara a Fabriano: gli arcieri del Palio dei castelli hanno una mira infallibile

Si è svolta a Fabriano la seconda gara del Campionato invernale di tiro con l’arco Fitast Fitarco. Anche in questa occasione gli arcieri del Palio dei castelli hanno brillato per preparazione e qualità, ottenendo un primo posto assoluto a livello di squadra nell’arco tradizionale. Ma non è tutto!

A livello individuale, infatti, è arrivato un altro pirmo posto, grazie all’ottima performance di Roberto Vignati, sempre nella categoria dell’arco tradizionale.

Inoltre, i portacolori dell’associazione di San Severino hanno monopolizzato la categoria juvenis conquistando l’intero podio. Per l’esattezza Ilaria Vignati è salita sul gradino più alto; secondo posto per Francesco Giusepponi e terzo posto per Rebecca Trombetti, quest’ultimi due alla loro prima gara.

Il gruppo ha dedicato questa giornata di successi ad Emanuele Leonori che, purtroppo, non ha potuto partecipare a causa di un problema fisico. A lui hanno inviato sinceri auguri di pronta guarigione.

A coronamento dell’ottima competizione di squadra c’è stata anche la conquista del bronzo da parte di Flavia Pisello nella categoria Madonna (tradizionale), staccata di soli due punti dal primo posto. Infine, buona prestazione di Alberto Severini, da quest’ anno anche lui arciere del Palio castelli, e di Rudy Pizzuto.