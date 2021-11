“Tre piani” di Nanni Moretti apre la rassegna al “San Paolo”

Giovedì 11 e venerdì 12 novembre, ore 21.15, sarà proiettato il primo film della rassegna autunnale-invernale promossa nell’ambito dei Teatri di Sanseverino in collaborazione con il Cinema San Paolo: Tre piani, regia di Nanni Moretti, con Moretti stesso, Margherita Buy, Tommaso Ragno, Alessandro Sperduti, Elena Lietti, Riccardo Scamarcio, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini e Stefano Dionisi.

Tratto dal romanzo di Eshkol Nevo, il film racconta le drammatiche storie di tre famiglie residenti nello stesso palazzo: al primo piano vivono Lucio (R. Scamarcio) e Sara (E. Lietti), con la piccola figlia Francesca; al secondo, la neo mamma Monica (A. Rohrwacher); al terzo, i giudici Vittorio (N. Moretti) e Dora (M. Buy), con il problematico figlio Andrea (A. Sperduti). Questi tre nuclei familiari vivono delle situazioni drammatiche: Lucio è convinto che la figlia, Francesca, sia stata abusata da Renato (P. Graziosi), l’anziano vicino di appartamento; Monica cade in depressione perché si ritrova a crescere, da sola, la figlia (il marito è sempre fuori per lavoro); Vittorio e Dora devono affrontare il turbolento figlio Andrea, il quale, da ubriaco, investe e uccide una donna. I protagonisti di Tre piani vivono delle storie difficili, capaci di condizionare la loro vita per anni, ma, alla fine, l’autore concede loro un briciolo di speranza, un possibile futuro da ricostruire.

