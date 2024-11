Sabato alle ore 19 la partenza del Rally delle Marche da Piazza del Popolo

Ci siamo, il 17° Rally delle Marche, organizzato da PRS Group, si appresta a far vivere il momento più emozionante della stagione del Campionato italiano rally terra 2024, del quale sarà l’atto conclusivo.

In questo fine settimana i territori di Cingoli, Gagliole e San Severino ospiteranno le sfide finali di una stagione avvincente, con i migliori piloti italiani del campionato su terra pronti a darsi battaglia fino all’ultimo metro competitivo di un evento imperdibile, nel quale la classifica corta porterà a una gara appassionante e incerta.

La serie italiana delle strade bianche approda nelle Marche con una classifica quanto mai corta e con tutti i principali “indiziati” per la vittoria che hanno già operato lo scarto previsto dal regolamento. E’ logico quindi attendersi una domenica, quella del 17 novembre, decisamente di fuoco.

Il Rally delle Marche più che mai quest’anno abbraccia un’ampia fetta di territorio. Il percorso oltre al territorio di Cingoli interesserà, come detto, quelli di San Severino, dove avrà luogo la partenza sabato 16 alle ore 19 in Piazza del Popolo, e di Gagliole, con disegnate tre prove speciali da ripetere tre volte per 71 chilometri competitivi, sui circa 360 totali.

E, per la prima volta nella sua storia, prenderà il via proprio da San Severino offrendo così una nuova cornice a una delle gare più seguite e amate dagli appassionati di motorsport. L’arrivo della gara, invece, avverrà come in passato a Cingoli lungo i suggestivi viali Valentini.

Il sindaco Rosa Piermattei: “Siamo orgogliosi di ospitare il Rally delle Marche, evento che da sempre accende la passione per i motori e che, quest’anno in particolare, porta nel cuore della nostra città, nella bellissima Piazza del Popolo che è una delle più spettacolari piazze d’Italia, una manifestazione di grande rilevanza sportiva e turistica. L’anello simbolo di San Severino si trasformerà, infatti, in un palcoscenico straordinario per la partenza dell’edizione 2024. Sarà un’occasione unica per condividere l’adrenalina del rally, vivremo lo “start” in un’atmosfera unica, ma anche per accogliere visitatori e appassionati da tutta Europa. Questo sport così straordinario contribuirà a far conoscere le bellezze del nostro territorio. Le varie tappe del percorso interesseranno, difatti, le nostre colline e le nostre campagne che in questo periodo dell’anno sono magiche e si presentano nel loro naturale splendore con il foliage, uno dei più belli d’Italia come ci ha ricordato il Touring club italiano. San Severino, Città d’arte e Bandiera arancione del Tci, dà il benvenuto a tutti aprendo anche le porte dei suoi monumenti e dei suoi palazzi nobiliari oltre che di straordinarie raccolte come il MARec, il Museo dell’Arte Recuperata, e quelle ospitate negli altri Musei settempedani. Un ringraziamento particolare va alla Prs Group, all’Aci Sport, al Coni e a tutti coloro che collaborano per rendere possibile questa manifestazione”.