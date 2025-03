“Club Super Marathon Italia”: Alessandro Tacchi secondo assoluto alla “8 ore” di Fano

Arriva un altro risultato di rilievo per l’ultra maratoneta settempedano Alessandro Tacchi che nello scorso fine settimana a Fano si è distinto ottenendo un piazzamento di prestigio: secondo posto assoluto. Tacchi ha preso parte alla ottava edizione del “Club Super Marathon Italia” corsa di 8 ore che prevedeva la percorrenza di 84,450 km da sostenere interamente nel circuito ciclistico fanese “E. Marconi”.

Alessandro, alla prima esperienza in una 8 ore, ha conclusa la gara al posto d’onore con una vera e propria impresa sportiva che ha confermato gli enormi progressi del podista settempedano che si allena con costanza e passione ogni settimana curando nei minimi dettaglia ogni aspetto.

Programma di allenamento che vede impegnati non solo Alessandro, ma molti altri atleti (attività svolta presso lo stadio Soverchia ed aperta a coloro che volessero avvicinarsi e provare una nuova disciplina) e che verte principalmente sulla cura della tecnica di corsa e della capacità aerobica. Lavoro in pista che avviene sotto la supervisione di Alberto Cambio, atleta e figura conosciuta ed importante nel gruppo “San Severino Trail & Run”.

Rinnovando i complimenti ad Alessandro per il risultato ottenuto, lo aspettiamo per altri impegni e per raccontare altre sue imprese sportive.

r. p.