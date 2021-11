Il cordoglio della Croce rossa per la scomparsa di Liliana Morelli Sfrappini

Si è spenta all’età di 95 anni la signora Liliana Morelli Sfrappini, che per oltre quarant’anni è stata l’anima della sezione della Croce rossa di San Severino. “Fu lei – dice Elena Amici, oggi responsabile dell’associazione di volontariato cittadina – a farla nascere nella vecchia sede di via Massarelli (erano gli anni ’60; ndr) e ad animarla per lungo tempo, insegnandoci tante cose e trasmettendoci la sua grande passione con la straordinaria personalità che aveva. La ricordiamo con profonda riconoscenza e tanto affetto. Assieme a tutti i volontari, di ieri e di oggi, ci stringiamo attorno ai familiari per esprimere il nostro cordoglio”.

La signora Liliana Morelli, originaria della Romagna, venne a San Severino seguendo suo marito Alessandro Sfrappini, il quale, scomparso nel 2011, fu anche Prefetto di Macerata dal 1978 al 1982. Molto amata dai settempedani, aveva sempre un dolce sorriso per tutti e soprattutto era sempre pronta ad aiutare gli ultimi, le persone in difficoltà. Un bellissimo esempio di umanità e gentilezza.

I funerali sono stati celebrati ieri, 1 novembre, nella chiesa di Santa Maria della Pieve, a San Severino. Ne hanno dato l’annuncio i figli Alessandra e Alberto con le loro famiglie.

Pure Il Settempedano esprime sincere condoglianze ai familiari, facendosi portavoce di tanti settempedani.