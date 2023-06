Un nuovo turismo sta prendendo sempre più piede in Italia: è il turismo delle ville in affitto. “Per tantissimi stranieri siamo tornati a essere il Bel Paese”, dice Sandro Teloni, amministratore delegato di Teloni Travel, società nata a San Severino nel 2016 per superare la bruttissima esperienza del terremoto e cresciuta in pochissimo tempo, tanto da contare oggi ben 300 strutture – ville con piscina, casali e dimore storiche – in diverse regioni, isole comprese. “Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo registrato un incremento del 100%. La nostra clientela arriva dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra e dai paesi del Nord Europa, in particolare Olanda, ma anche Germania”, sottolinea Teloni.

In occasione dell’apertura di una nuova sede a San Severino, in via Ercole Rosa, il gruppo presenterà i dati della Touring school Teloni travel: 20 mila posti letto per l’estate 2023, di cui ben 2.800 a settimana nella nostra regione dove le strutture del gruppo sono 50.

“Movimentiamo l’economia del turismo con le nostre strutture, ma anche con tutti i servizi a esse collegati: soggiorni, eventi business e, soprattutto, wedding con matrimoni di stranieri in Italia che scelgono sempre più le Marche, regione consigliata dalla prestigiosa rivista Lonely Planet. E poi ci sono tutti i servizi legati alla ristorazione dal catering agli chef a domicilio, quelli legati agli spostamenti con i transfer e le escursioni sul territorio, le visite a musei, borghi, cantine, uscite in barca, car valet e l’infinito mondo del benessere con terme, massaggi, spa e molto altro ancora”.

La Touring school Teloni travel presenterà, appunto, cifre e tendenze nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova sede – venerdì 16 giugno, alle ore 19.30 – offrendo poi una magica serata con cena e grande spettacolo finale nel chiostro di San Domenico.