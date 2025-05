“Notte dei Musei”: quattro palazzi storici privati aprono le porte ai visitatori

Si arricchisce sempre di più l’offerta culturale per l’edizione 2025 de “La Notte dei Musei”, evento internazionale che apre gratuitamente molte collezioni pubbliche e private e che anche nella Città di San Severino porterà una serata all’insegna dell’arte, della storia e della conoscenza. L’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio. A partire dalle ore 21 nella sede della Pro loco, in Piazza del Popolo, verrà distribuita gratuitamente la “cartina” dei luoghi interessati dall’evento visitabili nei due percorsi scelti e messi insieme dall’Amministrazione comunale e dalla stessa Pro loco, con la collaborazione delle scuole, di numerose associazioni e con l’appoggio dei privati.

Tra le novità dell’ultima ora la proposta “Invito a Palazzo”, un vero e proprio tour dei palazzi storici del centro urbano con la visita degli interni di Palazzo Franchi, Palazzo Valentini Rotelli, Palazzo Gentili da Rovellone e Palazzo Cristini. Si effettueranno due partenze, con ritrovo sempre presso la Pro loco, alle ore 21.15 e 22.30. Il numero di visitatori sarà limitato, per entrambe le partenza, a un massimo di 20 persone. Prenotazione obbligatoria solo tramite whatsapp al 3388007012 (Paola). Si raccomanda la puntualità.

Tutte le altre visite, gratuite, seguiranno invece due i percorsi: percorso centro storico e percorso con servizio navetta.