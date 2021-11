Madonna dei Lumi: i 50 anni di nozze di Annamaria e Gianni

Lunedì 1 novembre, ricorrenza di Ognissanti, Annamaria e Gianni Tartabini hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. La celebrazione al santuario della Madonna dei Lumi è stata presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli. E’ proprio in questa chiesa che i due coniugi si sposarono il 12 aprile del 1971, circondati dall’affetto dei propri cari e dalla gioia di amici e parenti. Ora, a distanza di mezzo secolo di vita coniugale, sono voluti tornare davanti a quell’altare per rinnovare le promesse nuziali, e lo hanno fatto con la loro bella e numerosa famiglia: le figlie Cinzia, Barbara ed Elisabetta, il figlio Corrado, i rispettivi coniugi e figli. E’ stata una bellissima festa. Un momento di serenità che allontana le ansie dei mesi scorsi, quando Gianni è riuscito a sconfiggere il Covid, uscendo dal “tunnel” proprio il 12 aprile, giorno dell’anniversario delle sue nozze. Ci piace pensare che non sia stata solo una semplice coincidenza di date, ma che la sua tenacia e il suo amore per Annamaria (e la propria famiglia) lo abbiamo aiutato a vincere anche questa difficile “battaglia”.