Volley: la Sios Novavetro debutta in casa contro Loreto (sabato, ore 17)

La Sios Novavetro San Severino è pronta a cominciare una nuova stagione in serie B. Sabato 11 ottobre inizia il campionato e la squadra di coach Federico Domizioli debutterà in casa contro il Loreto (palasport “Ciarapica”, ore 17), formazione blasonata che in estate si è rinforzata per recitare un ruolo da protagonista.

“Si parte con uno dei tanti derby regionali di questo torneo – spiega l’allenatore Domizioli – e per noi sarà una sfida importante per capire subito chi siamo. In particolare vedremo se la squadra riuscirà a confermare il buon precampionato messo in archivio con quattro amichevoli in cui ha ben figurato, mostrando costanti progressi. Siamo carichi e fiduciosi, non vediamo l’ora di cominciare! Aspettiamo al palasport tutti i nostri sostenitori, perché la loro presenza è fondamentale. Del resto, nel cinquantesimo anno di attività della pallavolo a San Severino, la società è fiera di partecipare alla serie B nazionale, un palcoscenico di prestigio che questa piazza merita davvero. Noi, onorati di poter difendere i colori di questa maglia, ce la metteremo tutta per tenere in alto il nome della città di San Severino Marche”.

Dunque, c’è attesa per il debutto casalingo, con gli appassionati curiosi di vedere in azione i nuovi arrivi accanto ai giocatori confermati. Nutrita la presenza di elementi settempedani in rosa; da Marinozzi a Plesca, da Molinari a Palazzesi, fino ad altri giovani promettenti del vivaio. In campo anche l’ex di turno Martusciello, che lo scorso anno giocava a Loreto.

La Sios Novavetro giocherà le sue gara interne al palasport “Ciarapica” sempre di sabato con inizio alle ore 17.