Volley: l’Under 19 femminile si laurea campione provinciale

Le ragazze dell’Under 19 si laureano campionesse provinciali di pallavolo. In finale la squadra allenata da Roberto Vagni (coadiuvato da Fabio Broglietti) ha superato l’Us Volley 79, una formazione tosta che aveva i favori del pronostico. All’andata, in casa, le settempedane si sono imposte per 3-1 (25-20, 25-23, 22-25, 25-21), mentre questa sera – mercoledì 23 giugno – nella gara di ritorno sono riuscite a spuntarla al quinto set dopo essere andate sotto di 2-1 e aver avuto la forza di pareggiare il conto. L’ultimo parziale è finito ai vantaggi, con l’emozione alle stelle. I parziali: 25-18, 18-25, 25-16, 23-25, 14-16.

Una grande impresa per le nostre giovani e promettenti atlete.

Al termine della prima fase la squadra civitanovese dell’Us Volley 79 aveva incamerato 6 vittorie su 6 partite giocate (18 punti). San Severino invece si è piazzata al secondo posto e poi in semifinale ha eliminato l’Helvia Recina vincendo entrambe le gare al tie-break.

Ora la squadra sarà impegnata nella fase regionale.