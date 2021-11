Esercitazione sul Potenza dei volontari di Protezione civile

I volontari del gruppo comunale di Protezione civile sono stati impegnati in un’esercitazione che ha simulato un’esondazione del fiume Potenza.

Le prove tecniche, guidate dal coordinatore del gruppo Dino Marinelli, hanno visto partecipare diversi volontari che in passato hanno prestato la loro opera di aiuto e servizio alle popolazioni colpite da diverse alluvioni in tutta Italia, si sono svolte in località ponte Sant’Antonio.

La Protezione Civile settempedana ogni anno testa le procedure previste in caso di utilizzo di un’idrovora e di alcune pompe, sia di superficie che ad immersione.

All’esercitazione sono intervenuti anche il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, e l’assessore comunale alla Protezione Civile, Jacopo Orlandani.