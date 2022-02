Itis, lavori a rilento: scendono in campo docenti e studenti

Il Collegio dei docenti dell’Istituto tecnico “Divini”, riunitosi mercoledì 9 febbraio, di fronte alla situazione di stallo in cui versano i lavori nel cantiere della ricostruzione delle scuola, ha divulgato il seguente comunicato stampa.

“Preso atto della proposta di manifestare pubblicamente sostenuta dal Comitato studentesco e acquisita la posizione critica dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto circa il rallentamento dei lavori, è stato deciso di appoggiare l’organizzazione – nel rispetto delle normative antiCovid – di una giornata di incontro con le autorità coinvolte nella problematica dei ritardi nella ricostruzione. Nel dettaglio, quindi, il Consiglio d’istituto conviene sull’opportunità di promuovere una raccolta firme a favore della ripresa sollecita dei lavori e si esprime favorevolmente per prendere contatti con il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, e con il Commissario straordinario Giovanni Legnini per un momento di confronto organizzato per giovedì 17 febbraio nell’Aula magna del Divini.

Le autorità invitate parleranno di fronte al Comitato studentesco e ad una rappresentanza significativa degli studenti; al termine della giornata un cartellone predisposto dal Comitato studentesco sarà affisso presso il plesso B della scuola e tutti gli studenti, che seguiranno l’evento in video conferenza, confluiranno presso il sito della ricostruzione della scuola. Il Collegio dei docenti ritiene che con un confronto stretto tra tutte le parti coinvolte si possano ottenere soluzioni accettabili nei tempi più stretti possibili”