Stefano Tura torna a S.Severino col nuovo libro ‘Jack is back’

Quando, nel luglio del 2018, venne a San Severino per la prima volta fu una serata davvero… “A regola d’arte”, come voleva il titolo del suo romanzo, presentato nel cortile della libreria Gulliver. Ora il giornalista e scrittore Stefano Tura, corrispondente della Rai da Londra, è pronto a tornare nella nostra città per parlare dell’ultimo libro, “Jack is back”, un bel thriller edito da Piemme. L’iniziativa, promossa da Giorgio Montecchia della libreria Gulliver in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura e “i Teatri di Sanseverino”, è attesa per sabato 21 agosto, alle ore 18.30. Stavolta, per ragioni di sicurezza anti-Covid, la location sarà il suggestivo e accogliente Palazzo Servanzi.

Stefano Tura ha la passione del thriller e ha già pubblicato diverse opere “poliziesche” negli ultimi anni. Questa volta si cimenta con un classico del genere, perché il Jack del titolo è niente meno che Jack lo squartatore, il celeberrimo e leggendario serial killer di fine ottocento che ha insanguinato proprio le strade di Londra. Pare proprio che, come suggerisce il titolo, Jack sia tornato tra gli abitanti di questa città nel ventunesimo secolo e terrorizzi nuovamente la capitale inglese con i suoi crimini efferati. Derrick Brainblee è il Chief Inspector di Scotland Yard che dovrà dargli la caccia. Avrà dalla sua parte tutte le ricostruzioni storiche dell’epoca, perché sembra che il copycat killer (come si chiamano in gergo gli imitatori di delitti) si ispiri all’originale quasi con rigore filologico. Ma, come in tutti i gialli che si rispettino, nulla è come appare e fino alla fine il mistero accompagnerà la lettura.

Dunque, un libro tutto da gustare. E la presentazione che farà lo stesso Tura è un appuntamento da non perdere. Tre anni fa ci fu un autentico “bagno di folla”, si spera in un successo bis!