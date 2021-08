Problemi familiari, Stefano Tura non verrà: saltano presentazione del libro e presenza al Gran galà

Ultim’ora.

Per sopraggiunti problemi familiari il giornalista della Rai, Stefano Tura, non potrà essere a San Severino – sabato 21 agosto – per la presentazione del suo ultimo thriller “Jack is back” (edito da Piemme), che era stata organizzata dalla libreria “Gulliver” a Palazzo Servanzi (ore 18.30). L’evento, promosso in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, viene annullato e rinviato a data da destinarsi.

Di conseguenza, non potendo essere a San Severino, l’inviato Rai da Londra non parteciperà – in qualità di ospite della serata – neppure al Gran galà della moda che, come noto, si svolge sabato sera (21 agosto), alle 21.30, in Piazza del Popolo per iniziativa del Comune, di Confartigianato e Associazione delle attività produttive.