Circolo “Il grillo” ricorda Gino Strada: “Sempre dalla parte degli ultimi”

“Se ne è andato Gino Strada, 73 anni. Medico di guerra, chirurgo di emergenza, fondatore di Emergency nel 1994: ha trascorso la sua vita in mezzo agli sfortunati, tra le guerre di tutto il mondo, salvando e curando, insieme ai suoi tanti collaboratori, milioni di vite umane nelle zone più a rischio.

Classe 1948, membro di una generazione che credeva in un mondo migliore, è sempre stato dalla parte degli ultimi: quelli che finiscono in povertà e muoiono sotto i bombardamenti. Gino Strada curava questa gente, combatteva la guerra, e ricordava che i conflitti partono da lontano ed hanno conseguenze interminabili, destabilizzando le vite delle persone ed i luoghi in cui vivono.

I crimini ambientali sono come delle guerre: possono avere conseguenze infinite, coinvolgere ogni creatura, distruggere le ricchezze della Terra, inquinare l’ambiente e danneggiare la salute di ogni essere vivente.

Pertanto la salute pubblica va di pari passo con la salvaguardia ambientale. E la sanità pubblica e gratuita è un diritto mondiale che ogni Paese al mondo dovrebbe garantire. Gino lo sapeva, e non aveva paura di ricordarlo ogni volta che poteva: per questo la gran parte della politica lo temeva, perché aveva in mente progetti concreti, troppo scomodi.

Per questo, e molto altro, Gino Strada rimarrà un grande esempio dal quale tutti possiamo e dobbiamo imparare”.

Circolo Legambiente “Il Grillo” San Severino Marche