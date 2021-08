Serralta, due funerali in pochi giorni: l’addio ad Andrea Cipolletti e Leondina Domizi

La chiesa del Torrone, nella frazione di Serralta, ha visto celebrare due funerali in pochi giorni. Due lutti che hanno colpito la comunità locale, sempre molto unita e capace di tenere stretti i propri legami affettivi nel solco della tradizione.

A fine luglio, all’età di 71 anni, si è spento il professor Andrea Cipolletti, ingegnere, già docente al “Divini”. Era molto conosciuto e stimato, non solo a San Severino. Lascia la moglie Anna, la figlia Silvia, il genero Matteo e l’adorata nipote Chloe.

Andrea era anche un grande appassionato della campagna e si dedicava molto a un antico uliveto di famiglia, sperimentando pure delle innovative tecniche di potatura.

Nei giorni scorsi, invece, è deceduta Leondina Domizi. Aveva 92 anni. Una donna che ha dedicato gran parte della sua vita alla parrocchia e ai bambini. E’ stata infatti una grande cuoca e ha cucinato per gli alunni dell’allora scuola elementare di Serralta e, poi, fino a qualche anno fa, era lei la responsabile della chiesa. Aveva anche una voce bellissima, che usava per animare con il proprio canto le funzioni religiose in chiesa. Inoltre era bravissima a suonare le campane!

Insomma, un’altra figura di riferimento per la frazione che, attraverso il suo Comitato, si stringe attorno alle famiglie Cipolletti e Domizi ricordando nella preghiera i cari Andrea e Leondina.