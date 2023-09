La “Rentàlis” di San Severino sarà presente al Salone del camper che si svolge dal 9 al 17 settembre alla Fiera di Parma. Una presenza che segna il debutto ufficiale della ditta come concessionario unico per le Marche dello storico marchio Rimor.

La “Rentàlis”, che ha sede in via Pieve 6 (all’altezza della nuova rotatoria per l’ospedale, lungo la “Septempedana”), diventa infatti il punto di riferimento regionale per l’azienda Rimor: un’importante affermazione in un settore in espansione come quello dei camper.

Il prossimo 21 ottobre, a San Severino, ci sarà un Open day con l’inaugurazione della nuova concessionaria.

Intanto, in attesa dell’evento a livello locale, i responsabili della “Rentàlis” presenteranno le novità della “Casa costruttrice” al Salone del camper, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con l’Associazione produttori camper. Si tratta, come noto, dell’evento numero uno in Italia per le vacanze open air: si sviluppa su 5 padiglioni espositivi per una superficie di oltre 100 mila metri quadrati e vede la partecipazione di oltre 300 aziende internazionali.

Il gotha delle imprese del comparto è presente con i marchi europei più prestigiosi, dato che la nove giorni di Parma rappresenta in Italia ed Europa un punto di riferimento per gli amanti della vacanza outdoor e un importante momento di business per gli operatori del settore.