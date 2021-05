Roberta del “Cantuccio”: “Grazie per la solidarietà, vi aspettiamo a Elcito nel rispetto della montagna”

In un post su Facebook la titolare de “Il Cantuccio” (il piccolo e unico punto di ristoro presente a Elcito), cioè la 26enne Roberta Cuomo, aveva manifestato tutta la propria amarezza e preoccupazione per l’ipotesi di chiusura della strada che da Castel San Pietro conduce fino alla suggestiva frazione di San Severino. Le sue parole hanno avuto una grande eco sui social e le sono giunti così molti attestati di solidarietà: per il suo impegno, la sua attività, il suo coraggio di investire risorse ed energie in un progetto legato alla valorizzazione di Elcito.

“Non ci aspettavamo tutta questa solidarietà dai nostri clienti e da tutti i settempedani che ci hanno dimostrato quanto tengono a noi e al bellissimo borgo in cui noi crediamo fortemente – scrive lei su Facebook -, grazie! Questa mattina, su nostra richiesta, siamo stati prontamente ricevuti dal Comandante della Polizia locale, Adriano Bizzarri e, in rappresentanza del Comune di San Severino, dall’assessore Jacopo Orlandani. Erano presenti anche la vice Comandante della Polizia municipale e altri interlocutori qualificati. Abbiamo trovato persone disponibili al confronto e alla ricerca di una soluzione comune. In questa occasione si è concordato sul fatto che l’Ordinanza, così come scritta, si presta a interpretazioni fuorvianti. Le autorità ci hanno garantito che l’Ordinanza della Polizia municipale di San Severino, di cui tanto si discute in questo momento, rappresenta la soluzione ultima ed estrema nel caso in cui la situazione del traffico veicolare diventi ingestibile: cosa che ad Elcito si verifica pochissimi giorni l’anno. Ci è stato promesso che, a breve, verrà emanata una nota del Comune (che pubblichiamo a parte; ndr) in cui verrà chiarito che l’accesso al borgo di Elcito è consentito regolarmente durante i giorni sia prefestivi che festivi a condizione che non si creino situazioni di estrema difficoltà per quanto riguarda il traffico veicolare e la relativa viabilità. Devo personalmente ringraziare il Comandante Adriano Bizzarri, che ho conosciuto oggi, e l’assessore Jacopo Orlandani per la loro disponibilità e cortesia. Con la speranza di vedervi presto, vi invitiamo a venirci a trovare quanto prima, sempre nel rispetto della montagna e di tutti i suoi abitanti. Un abbraccio grande”.