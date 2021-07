Roberto Taddei vola in Giappone, destinazione… Olimpiadi

Parte domani, sabato 17 luglio, per Tokyo: destinazione Olimpiadi. Il settempedano Roberto Taddei, già nello staff Lube campione d’Italia con Alberto Giuliani, sarà protagonista – per la prima volta, dopo aver seguito i Mondiali 2018, gli Europei e le principali finali internazionali Fivb e Cev – anche ai Giochi olimpici che stanno ormai per iniziare. Va in Giappone come tecnico ed esperto di software applicati al volley per conto della “Data Project” di Bologna, società specializzata in Italia nel videocheck, e avrà il compito di seguire dal 23 luglio all’8 agosto i tornei di pallavolo indoor e beach, sia maschile che femminile. In particolare curerà il servizio del referto elettronico e dei tablet delle panchine. “Parto con un volo diretto Alitalia assieme ad altri colleghi – racconta Roberto Taddei – e torno in Italia il 10 agosto. Andare là è già un successo, non tanto per il riconoscimento di una professionalità, che pure ci gratifica, quanto piuttosto per tutte le limitazioni anti-Covid cui dobbiamo attenerci”. Il Giappone, infatti, non avendo puntato sulla vaccinazione di massa (oggi poco più del 3% dei nipponici è coperto dai vaccini), cerca di difendersi dalla pandemia attraverso forti restrizioni. Tant’è che saranno Olimpiadi tristemente senza pubblico. “Dobbiamo seguire una rigida procedura anti-Covid – spiega Roberto Taddei, vaccinato già con doppio Pfizer – per tutto il tempo che saremo là, ma l’emozione di partecipare al massimo evento sportivo del mondo ci ripagherà sicuramente per questi sacrifici e attenzioni richieste”.