Centro vaccinale chiuso, Marinelli: ‘Grazie di cuore a tutti’

Ieri, lunedì 12 luglio, dopo quasi 5 mesi dall’apertura, ha chiuso il centro vaccinale temporaneo di San Severino che l’Asur, d’intesa con il Comune, ha allestito nella Sala Italia. Gli iscritti nell’elenco dei vaccinandi (per prima o seconda dose) saranno dirottati a Matelica presso l’ex motel Agip e forse anche a Camerino. Scrivo “forse” dal momento che il vicepresidente del Consiglio regionale, il camerte Gianluca Pasqui, ha chiesto all’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, di non chiudere la struttura di Camerino perché al servizio dei centri dell’entroterra. Oggi dovrebbe essere il suo ultimo giorno di servizio, vedremo come andrà a finire la querelle. Intanto il Comune di Matelica, attraverso l’assessore alla Sanità, Rosanna Procaccini, ha risposto per le rime a Pasqui, mentre San Severino evita polemiche e accetta la decisione regionale.

Nel frattempo il coordinatore del gruppo della Protezione civile di San Severino, Dino Marinelli, postando la foto di gruppo sulla propria pagina Facebook, ringrazia i medici, gli infermieri, l’Associazione Carabinieri e tutti i volontari, anche dei paesi limitrofi, che con il loro lavoro e impegno hanno reso possibile questo importante servizio alla cittadinanza”.