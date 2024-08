Basket, tante le novità: Guido Grillo nuovo responsabile del settore giovanile

La società Amatori Basket del nuovo main sponsor Climacalor non si è mai fermata neanche durante il periodo vacanziero. Il nuovo diesse Gabriel Cingolani, dopo l’ottimo finale di campionato della passata stagione, sta lavorando per poter rinforzare la prima squadra, ma soprattutto la dirigenza si è adoperata per migliorare lo staff e i servizi per il settore giovanile e il minibasket.

Fra le novità più importanti si registra la collaborazione con la dottoressa Elisa Pelati, dietista nutrizionista, che seguirà tutti gli atleti con diverse iniziative legate al progetto “Nutri-basket”: iniziative che vanno dall’organizzazione di incontri di educazione alimentare con genitori e figli fino allo sportello d’ascolto, dai Nutri-allenamenti per il minibasket alla prevenzione di infortuni grazie a una corretta alimentazione.

«La seconda novità – ricorda il responsabile del settore giovanile biancorosso, Guido Grillo – riguarda la gestione dei social: con grande piacere è entrato a far parte della famiglia Sab Matteo Maccari, che sarà il nuovo social media manager ed ha già iniziato a curare le pagine ufficiali della società con entusiasmo e professionalità. Negli ultimi tre anni i numeri del settore giovanile sono sensibilmente aumentati e ci si aspetta ancora un incremento di bambini e bambine che vogliano avvicinarsi al gioco della pallacanestro. Intanto la stagione 2023/24 si è chiusa con un record di tesserati che sfiora le 120 unità. Sarà ancora coach Samuele Campetella, come annunciato coadiuvato da Thomas Roccetti e da Roberto “Toro” Tortolini, a guidare la formazione di Divisione Regionale 1 con l’obiettivo di continuare la crescita che si è vista da febbraio in poi. Campetella sarà anche il responsabile tecnico del settore giovanile con il compito di coordinare gli istruttori del minibasket e dell’intero settore linea verde.

Tra le tante novità una conferma in blocco, quella dello staff tecnico dopo l’ottimo lavoro eseguito nelle ultime stagioni: i più piccoli saranno guidati da Flores Nilson (Pulcini 5/6 anni), mentre Nicolò Grillo si occuperà degli Scoiattoli (7/8 anni), Angelo Abbracciavento degli Aquilotti (9/10 anni): Giorgia Forconi, oltre ad allenare due formazioni femminili della Thunder Matelica, sarà la coordinatrice del settore minibasket e si occuperà della preparazione atletica delle formazioni giovanili. Altra importante riconferma – prosegue Guido Grillo – è quella di coach Riccardo Falconi che allenerà la formazione dell’Under 13, anni 2012-13, mentre l’Under 14 (2011), gruppo che comprenderà anche giocatori del Castelraimondo Basket, avrà come capo allenatore Samuele Campetella. Grazie alla collaborazione instaurata con la società del presidente Giovanni Pediconi, gli atleti settempedani nati nel 2009/10 andranno a integrare i gruppi dell’under 15 e 17 dei nostri vicini del Castelraimondo Basket. Ricordiamo infine che, come ogni anno, saremo presenti col Progetto Scuola che interesserà la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria con l’obiettivo di far avvicinare tanti altri ragazzi al basket. Siamo solo agli inizi ma le iniziative sono già moltissime».

Anche quest’anno è stato confermato il camp promozionale per bambini/e dai 5 ai 12 anni che si svolgerà al palasport Ciarapica da lunedì 2 a venerdì 6 settembre dalle 8 alle 13: un appuntamento ormai consolidato durante il quale i partecipanti potranno divertirsi non solo giocando a basket, ma seguendo anche le tante attività didattico-sportive proposte dagli istruttori (infoline Giorgia 3388452302 e Guido 3388793382).

«Altro importante appuntamento d’inizio stagione – ricorda Grillo – sarà quello di sabato 7 settembre quando, all’interno del Memorial Greta Ortenzi, si sfideranno al palasport settempedano le formazioni della Thunder Matelica e delle Panthers Roseto, entrambe militanti nel campionato nazionale di serie A2 femminile.

Il 12 settembre, dalle 16.30, ripartono i corsi di minibasket per cestisti dai 5 ai 12 anni. Vi aspettiamo tutti al palasport per due settimane gratuite! Tre giorni dopo, domenica 15 settembre, saremo presenti allo Stadio comunale per la Giornata dello Sport settempedano, un’iniziativa lodevole organizzata dall’Amministrazione comunale che coinvolgerà le società sportive settempedane e che permetterà a tutti di cimentarsi con la palla a spicchi.

Sabato 5 ottobre, al Palasport Albino Ciarapica, si svolgerà la 21^ edizione del Memorial “Toti Barone”, un’occasione speciale per ricordare un’istituzione del basket settempedano e per vedere in campo la nostra prima squadra ad una settimana dall’inizio del campionato.

La società sta anche definendo la lista dei tornei ai quali parteciperanno i gruppi giovanili e minibasket dopo l’ottimo riscontro della passata stagione nella quale i nostri atleti si sono fatti valere, a partire dal Torneo Ciao Rudy di Pesaro, fino ad arrivare al Torneo internazionale di Giulianova e soprattutto al Black Mamba Tournament di Gualdo Tadino. La vittoria in quest’ultima manifestazione nella categoria Under 13 – conclude il responsabile del settore giovanile Guido Grillo – permetterà ai nostri atleti Edoardo Bonci e Matteo Amici di partecipare alle finali nazionali che si svolgeranno a Roseto degli Abruzzi a fine agosto».

Insomma, tanta carne al fuoco per il basket settempedano.

Luca Muscolini