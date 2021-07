Il sindaco: “Grazie a tutti! Sala Italia sempre disponibile, aspettiamo ora Punto vaccini in ospedale”

Sono stati quasi 9 mila i vaccini distribuiti a San Severino nel Punto di vaccinazione allestito presso la sala comunale Italia, dal 22 febbraio scorso. La campagna di vaccinazione, promossa dalla Regione Marche e conclusasi lunedì con l’ultima seduta prima della chiusura della struttura decisa dall’Asur, ha visto all’opera moltissime persone.

“Vorrei ringraziare i tanti operatori sanitari, tra cui diversi medici e infermieri, ma anche il personale amministrativo che in questi quasi cinque mesi si sono passati il testimone nelle giornate di apertura del Centro vaccinale – sottolinea in una nota di ringraziamento il sindaco Rosa Pieramttei –. Il mio grazie, assieme a quello di tutta l’Amministrazione comunale, va anche ai tantissimi volontari del gruppo comunale di Protezione civile, dell’Associazione nazionale Carabinieri e del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta che, al fianco della Polizia locale e dei Carabinieri, hanno fornito un aiuto e un supporto preziosi. Il Punto di somministrazione allestito all’interno della sala Italia, struttura messa a completa disposizione dal Comune – conclude il sindaco Piermattei – ha ufficialmente chiuso, ma ora siamo in attesa che sia installato un Punto vaccinale presso la nostra struttura ospedaliera del “Bartolomeo Eustachio”. Il Comune di San Severino, comunque, ha messo a disposizione dell’Asur, come ha fatto fino ad oggi, la sala Italia per proseguire nella campagna vaccinale destinata alla popolazione settempedana e non solo”.