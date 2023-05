Davanti ad una cornice di pubblico a dir poco spettacolare la Sios Novavetro ha vinto gara1 della finale play off del campionato di serie C regionale con il netto punteggio di 3-0 contro la Farmacia Amadio San Benedetto e si è portata avanti nella serie che vale il salto di categoria.

Sabato prossimo (20 maggio), nella tana sambenedettese, i ragazzi gialloblu di coach Andriano Pasquali – in caso di vittoria – potranno finalmente festeggiare la tanto attesa promozione in serie B. Altrimenti, in caso di sconfitta, tutto sarà rimandato alla “bella” che si disputerà sabato 27 maggio di nuovo al palasport di San Severino.