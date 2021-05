Ida Maria Kaczmarek confermata alla guida di Federfarma

Ida Maria Kaczmarek è stata riconfermata alla guida del Consiglio di Federfarma Macerata, il sindacato che riunisce i titolari delle 94 farmacie private della provincia di Macerata. Gli altri membri del direttivo sono Luca Maria Giuseppetti, farmacista e sindaco di Caldarola, vice presidente Giulio Casciotti, vice sindaco di Potenza Picena, segretario Anna Barbara Blasi di Corridonia, tesoriere Rita Tortolini di Macerata, consiglieri Lauro Foltrani di Cingoli e Roberta di Cristofaro di Valfornace, presidente dei “Rurali”.

I neoeletti resteranno in carica per tre anni rappresentando la categoria nei confronti degli organismi politici, tecnici, amministrativi e del Servizio sanitario nazionale.

«La farmacia in questi ultimi tempi ha rappresentato un punto di riferimento sicuro, affidabile e preparato per il cittadino impaurito e spaesato in piena pandemia – si legge in una nota di Federfarma – . In molte farmacie della provincia si possono effettuare test sierologici e tamponi rapidi. A breve si effettueranno anche le vaccinazioni, non appena saranno terminati i corsi di formazione”.