Confermando la marcia spedita in trasferta la Settempeda va a vincere a Tolentino sul campo dell’Elfa con un risultato all’inglese (0-2 con gol ad inizio e fine ripresa) che risulta meritato per quanto costruito e fatto vedere nell’arco dei 90’ in particolare nel corso del primo tempo. Se da un lato il cammino in casa deve ancora decollare dall’altro lato la squadra biancorossa viaggia a ritmi altissimi fuori casa dove ha ottenuto dieci degli undici punti attuali in classifica (quarto posto solitario) grazie a tre vittorie e un pari. Gira al meglio lontano dal “Soverchia”, dunque, la formazione di Ruggeri che ha saputo riscattare al meglio il recente passo falso con il CSKA dimostrando atteggiamento giusto, personalità, attenzione e trame di buona fattura. Tre punti importanti in una gara in cui la Settempeda non doveva sbagliare ed era chiamata a fare risultato. Obiettivo centrato contro un avversario ostico come l’Elfa che prosegue la fase della stagione con alti e bassi sotto il profilo dei risultati e in questa circostanza la squadra di Eleuteri ha mostrato difficoltà ad essere incisiva (tante le assenze in attacco) oltre a commettere disattenzioni nelle due reti subite e in altre situazioni specialmente su palla inattiva. Insomma, un successo cercato, voluto e ottenuto grazie al collettivo in cui tutti hanno fornito un contributo eccellente. Da segnalare la solidità della coppia centrale Campilia/Forresi, il primo acuto in stagione di Mirko Silla e l’ennesimo centro(il quinto) del bomber Andrea Capenti. Prossimo turno in casa contro la Vigor Montecosaro (sabato 12 alle ore 14.30), ma prima ci sarà il match di Coppa Marche in trasferta contro l’Urbisaglia (mercoledì 9 ore 20.30).

La cronaca

Il settimo turno chiama la Settempeda ad affrontare la trasferta di Tolentino sul campo dell’Elfa. Squadre con diverse assenze. Eleuteri opta per un 4-4-1-1 che vede capitan Rossini agire dietro la prima punta Capodacqua. Ruggeri conferma il 4-3-3 con le novità che sono in difesa con Tabarretti (al posto di Mariani) e Forresi (al posto di Bucarelli). Il primo quarto d’ora è all’insegna dell’equilibrio e tatticamente le due formazioni rispettano le consegne al meglio e dunque non concedono spazi ai rivali. Il primo squillo lo porta Rossini che va via sulla sinistra da dove serve Gjinai che calcia rasoterra con Caracci sicuro nella parata. Da qui in avanti la Settempeda alza il ritmo, guadagna metri e comincia a dirigere la manovra. Al 16’ Quadrini mette davanti alla porta un preciso cross che vede Capenti anticipare la difesa schierata ma la sua deviazione aerea è imprecisa e termina alta. Al 21’ schema su angolo che porta al tiro Ulissi con deviazione che manda la sfera verso il secondo palo dove Kheder è ben appostato e può calciare a pochi passi dalla linea ma è decisivo l’intervento in scivolata di Fantegrossi che salva. Al 23’ azione in fotocopia con palla dal corner che giunge a Capenti che va in girata davanti alla porta con Domenicucci bravo ad uscire dai pali ed a respingere con il corpo. Al 28’ Quadrini prende palla e parte in avanti facendosi mezzo campo fino alla conclusione potente di destro che passa di poco sopra la traversa. Al 35’ ancora Quadrini che verticalizza per Ulissi che elude con un tocco a seguire Domenicucci uscito fuori area e poi va al tiro verso la porta vuota ma un difensore è sulla triettoria e ribatte con il corpo. Si va al riposo con un pari a rete bianche ma la Settempeda avrebbe meritato di ottenere il vantaggio che è solo rimandato poiché arriva al sesto della ripresa. Capenti crossa verso il centro dell’area un pallone che viene messo fuori dalla difesa arrivando in zona Silla che controlla e poi scaglia un preciso rasoterra che entra a fil di palo alla destra di Domenicucci che va in tuffo ma non ci arriva. L’Elfa è sotto e deve reagire cambiando modo di giocare e lo fa per un buon quarto d’ora mostrando come protagonista Gjinai. Il numero 10 di casa ci prova tre volte in rapida successione: destro dalla distanza fermato in due tempi da Caracci, tiro a giro largo di poco e sinistro potente dal limite che sorvola la traversa. La Settempeda è sempre solida e attenta dietro e non concede più dell’ordinaria amministrazione. Si va così fino al novantesimo quando gli ospiti chiudono i conti con una prodezza di Capenti. L’attaccante conquista palla sulla trequarti e parte verso l’area dell’Elfa circondato da alcuni difensori, arriva in area e poi lascia partire un diagonale preciso e vincente che entra nell’angolo basso alla destra di Domenicucci. E’ l’episodio che mette fine al match e consente ai biancorossi di tornare a festeggiare un risultato importante.

Il tabellino

ELFA-SETTEMPEDA 0-2

MARCATORI: 51’ Silla, 88’ Capenti

ELFA TOLENTINO: Domenicucci, Del Medico, Zuffati, Fantegrossi (38’ Papavero), Buldorini (70’ Ruggeri), Eleonori, Saraceni, Mazzetti, Capodacqua, Gjinai, Rossini. A disp. Felicioli, Vagni, Vichi, Pizzo, Di Roberto, Mogliani, Scarpacci. All. Eleuteri.

SETTEMPEDA: Caracci, Tabarretti, Kheder, Broglia, Campilia, Forresi, Quadrini, Silla (89’ Minnucci), Ulissi, Capenti (89’ Granili), Panicari (78’ Lleshi). A disp. Palazzetti, Latini, Codoni, Menichelli, Bucarelli, Verdolini. All. Ruggeri.

Arbitro: Raiola di Jesi

Note: ammoniti Fantegrossi, Eleuteri, Gjinai, Del Medico, Papavero, Campilia, Tabarretti, Capenti. Angoli: 3-7. Recupero: pt 1’, st 4’

Roberto Pellegrino