Fino a pochi minuti dal termine il Serralta è rimasto in partita tenendo testa alla capolista per poi, come accaduto spesso quest’anno, cedere nel finale lasciando l’intera posta in palio agli avversari che hanno così espugnato il Palasport Ciarapica. E’ finito 4-2 per il Bayer Cappuccini Macerata il match del decimo turno che ha permesso agli ospiti di consolidare il primato solitario, mentre ha visto i locali collezionare un’altra battuta d’arresto che li lascia bloccati all’ultimo posto ancora senza vittorie ma con uno “zero” poco veritiero perché i gialloblù avrebbero meritato di avere qualche punto in più in base alle prestazioni offerte, alcune delle quali molto buone.

Di questo tenore è stata quella, sulla carta difficilissima e proibitiva, contro l’imbattuto Bayer Cappuccini con il campo che ha mostrato un Serralta battagliero, coriaceo, mai domo. Prova di coraggio e tenacia di tutti i ragazzi di Marrocchi, fra i quali ha fatto un’ottima figura Bami con una serie di ottime parate, che hanno giocato alla pari con un rivale forte e l’incontro è rimasto in equilibrio e in bilico fino al minuto 18 della ripresa quando gli ospiti hanno segnato la rete del 3-2 che ha indirizzato la gara dalla loro parte. Serralta che ha saputo chiudere in vantaggio il primo tempo grazie alla prodezza di Liuti e alla rete del giovane Guilherme Gouveia (2-1 all’intervallo con gol ospite di Salvi). Nella seconda parte della partita gialloblù determinati e capaci di lottare con grande impegno fino ad oltre metà seconda frazione quando sul 2-2 (autorete in favore dei maceratesi) prima Bonfigli e poi nel recupero Salvi hanno chiuso i giochi. Insomma, molte cose positive sono emerse per i gialloblù che possono archiviare questa sfida con tanti aspetti positivi utili per i prossimi impegni. Adesso all’orizzonte c’è la sfida, sulla carta abbordabile, sul campo del Polverigi (penultimo ad un punto), occasione propizia per puntare al primo successo ed ai primi punti della stagione.

Il tabellino

SERRALTA-BAYER CAPPUCCINI 2-4

Reti: pt 18’ Liuti, 26’ Salvi, 31’ Gouveia; st 11’ aut. Dialuce, 18’ Bonfigli, 33’ Salvi

SERRALTA: Bami, Brentassi, Dialuce, Paciaroni, Gori, Gouveia Gustavo, Liuti, Pellegrini, Zagaglia, Gouveia Giulherme, Piccinini, Pizzichini. All. Marrocchi.

BAYER CAPPUCCINI: Guardati, Palma, Tibaldi, Salvi, Albani, Amadio, Bonci, Jamani, Seghetti, Bonfigli, Palazzesi, Gattafoni. All. Pizzichini

Roberto Pellegrino